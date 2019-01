Løkke er ikke en mand, der bruger tid på at gå bukkende, baglæns ud af noget som helst mødelokale

Analyse: Efter et møde i Venstres hovedbestyrelse om regeringens kommende sundhedsreform står det klart, at Løkke gerne lytter, men ikke handler på kritikken.

Ligeså larmende statsminister Lars Løkke Rasmussens kritikere fra partibaglandet har ageret de seneste uger, ligeså afmålte var statsministerens konklusioner fredag aften efter, at han havde brugt et par timer på at berolige sit kritiske bagland om, at han ikke var ved at skabe helvede på jord med sin kommende sundhedsreform.