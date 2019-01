Højesteret muliggør stor erstatning til pigen i videoen

Svær depression, angst og symptomer på PTSD.

Det er konsekvenserne for en i dag 18-årig kvinde, efter at krænkende videooptagelser af hende som 15-årig er blevet delt på hele internettet.

Det bør hun få erstatning for, slog Højesteret fast fredag.

Her blev en 20-årig mand idømt 40 dages betinget fængsel for at have delt videooptagelserne med 35 af sine venner. Samtidig blev den unge mand pålagt at betale 10.000 kroner i tortgodtgørelse til kvinden.

Sagen mod den 20-årige SA er en af de ni prøvesager, der er udvalgt af anklagemyndigheden til at skulle danne præcedens for de 1.004 sigtelser, der er rejst i hele den såkaldte Operation Umbrella.

Politiet har rejst sagerne på baggrund af data fra Facebook om delinger på beskedtjenesten Messenger af videooptagelser, hvor pigen og flere drenge medvirker.

Potentielt kan den forurettede kvinde stå med en »usædvanligt stor« erstatning, når alle sagerne er afgjort, forklarer professor i strafferet ved Københavns Universitet, Jørn Vestergaard.

Operation Umbrella I maj 2015 blev pornografiske videooptagelser af mindreårige optaget i et privat hjem i Nordsjælland og senere spredt på internettet. I januar 2018 rejste politiet 1.004 sigtelser mod primært unge mennesker for at have delt materialet på Facebook Messenger. Det er danmarkshistoriens største sag om deling af intimt materiale uden samtykke. Sagen har fået navnet Operation Umbrella. Ni prøvesager har indtil videre ført til alt fra frifindelse til bødestraffe og betingede fængselsdomme. Højesteret dømte fredag en 20-årig mand 40 dages betinget fængsel. Vis mere

»Men hun har også været udsat for noget særdeles ubehageligt, så det er der næppe nogen, der kan have noget imod«, siger Jørn Vestergaard.

»Meget usædvanlig« praksis

Tidligere har landsretterne afvist at tage stilling til erstatningsspørgsmålet ved retssagerne.

Dommerne i både Østre Landsret og Vestre Landsret henviste det til et civilt søgsmål, hvilket ville have betydet, at kvinden og en af drengene på videoen, som også har søgt erstatning, selv skulle have rejst 1.004 sager.

»Højesteret har brugt en salomonisk løsning. De har sørget for, at de forurettede ikke er nødt til at rejse 1.004 civile søgsmål for at få tortgodtgørelsen afgjort. Samtidig har de lagt beløbsniveauet på et fornuftigt niveau. Det er ikke meningen, at nogen skal blive mangemillionærer, selv om der har været tale om mange individuelle gerningspersoner«, siger Jørn Vestergaard.

1.000 gange 10.000 kroner vil være et enormt højt beløb, og så mange penge ender den forurettede næppe med at få. For det første fordi det endnu er uvist, hvor mange sager, der bliver rejst af de knap 1.000 resterende sigtelser. For det andet fordi sagen, der blev afgjort fredag, er en af de groveste sager i sagskomplekset. Det tog Højesteret højde for, da dommerne fastsatte beløbet, fremgår det af dommen.

Samtidig tog Højesteret i fastsættelsen af beløbet også bestik af, hvor mange andre sager, der venter.

Det er »meget usædvanligt«, at retten tager hensyn til øvrige sager, når den tager stilling til størrelsen på en erstatning, forklarer Jørn Vestergaard. Der er ingen konkrete paragraffer i loven, der egentligt giver hjemmel til det, og han vurderer, at det er derfor, de to landsretter ikke har villet tage stilling til det tidligere.

Det betyder meget for min klient, at det bliver slået fast, at det er ulovligt at dele det krænkende materiale af hende. Det er vigtigt for hende, fordi hun har haft følelsen af, at hun står alene med skam og skyld Miriam Michaelsen, bistandsadvokat

»Hvis alle de 1.004 skulle betale de 100.000 som pigens bistandsadvokater nedlagde påstand om, ville pigen få et fuldstændig vanvittigt erstatningsbeløb, og det kan ikke være meningen med erstatningsreglerne. Nu bliver det forholdsvist nemt for domstole i de følgende sager at tage bestik af det niveau, Højesteret har lagt«, siger Jørn Vestergaard.