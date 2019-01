S og SF trækker i nødbremsen: Regeringen stopper salg af det sjællandske elnet

Kontrollen med selskabet Radius, der forsyner over en million forbrugere på Sjælland med strøm, bliver hos staten. Det står klart, efter at Finansministeriet har bremset salget. Det meddeler energiselskabet Ørsted i en børsmeddelelse. Staten har aktiemajoriteten i Ørsted, der ellers stod til at kunne sælge det sjællandske distributionsselskab Radius for over 20 milliarder kroner.

Søndag formiddag skrev Socialdemokratiet og SF, at ejerskabet til vigtig infrastruktur som elforsyningen skal blive på statslige hænder eller ligge i et forbrugerejet selskab.

Et spørgsmål om demokrati

»Når vi taler infrastruktur, herunder eldistribution, så er det ikke kun et spørgsmål om el, kroner og øre. Det er også et spørgsmål om demokratisk kontrol og spørgsmålet om værdien af det, vi er fælles om«, skriver Mette Frederiksen. Hun vil sikre »demokratisk kontrol« med den afgørende infrastruktur.

»Det vil sige, at staten skal eje mere end 50 procent, eller også skal det være forbrugerejet. Trygheden til de to principper har regeringen ikke kunnet give os, og derfor modsætter vi os et salg af Radius på det grundlag, der ligger fra regeringens side nu«, siger hun.

Radius ejes i dag af Ørsted, der er det tidligere Dong. Det var netop den daværende S-R-SF-regerings beslutning om at sælge dele af det statsejede Dong til amerikanske Goldman Sachs, der førte til sammenbruddet af den første Thorning regering og SF’s beslutning om at forlade regeringen.

Skyggen fra Dong-salget

Hverken Mette Frederiksen eller SF’s leder, Pia Olsen Dyhr, nævner direkte salget af en del af aktierne i Dong i 2014 i det fælles brev til finansminister Kristian Jensen, men presset på de to partier er steget, i takt med at salget nærmer sig samtidig med det kommende folketingsvalg.

Det er regeringen og finansminister Kristian Jensen (V), der kontrollerer statens aktier i Ørsted, hvor staten efter aktiesalget i 2014 fortsat ejer aktiemajoriteten. Men S og SF’s beslutning betyder, at regeringen nu helt må opgive salgstankerne. De to partier er sammen med V, K, R og LA med i den store forligskreds omkring Dong. Uden S og SF ville et flertal i Folketinget kunne forhindre frasalget.

Enhedslisten har gjort et stop for flere salg af kritisk infrastruktur til et af partiets politiske omdrejningspunkter. Partiets erhvervsordfører, Pelle Dragsted, fører i øjeblikket valgkamp for at blive forbrugervalgt medlem af elforsyningsselskabet med det formål at sikre offentlighed omkring salgsplanerne.

Enhedslisten og DF er vinderne

»Jeg er tæt på at lade champagnepropperne springe – selv om det er tidligt på dagen. Det her er en kæmpegod nyhed. Det er det, vi har presset på for i det sidste halve år«, sagde Pelle Dragsted, da han fik kendskab til brevet fra S og SF søndag formiddag.

Sammen med Enhedslisten var Dansk Folkeparti de eneste partier, der stemte imod det oprindelige aktiesalg til Goldman Sachs. DF’s formand Kristian Thulesen Dahl er glad for beslutningen hos S og SF.

»Så er flertallet imod et salg på plads. Det skal ikke sælges til udlandet, hvorefter dansk kontrol forsvinder«, tweetede Kristian Thulesen Dahl.