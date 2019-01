Partier om smugkig på sundhedsudspil: Gode intentioner, men er opgaven for stor, Løkke?

»I stedet for at kaste hele vores sundhedsvæsen, læger og sygeplejersker, som i forvejen løber for stærkt, ud og bruge deres tid på at holde møder og omorganisere, burde vi bruge tiden på at sikre, at der kommer sammenhæng for patienterne. Ellers risikerer Løkke at gøre det modsatte af, hvad der er hans ambition, nemlig færre indlæggelser«.

Alternativet: Kronikere kræver ekspertise

Hos Alternativet er sundhedsordfører Pernille Schnoor positiv over for sundhedshuse og mere nærhed, men undrer sig over regeringens omstrukturering.

»Lars Løkke taler om store sundhedshuse i hver by, og det lyder nærmest som små sygehuse. Det virker lidt tosset på mig, at man tidligere har nedlagt velfungerende sygehuse for at effektivisere med supersygehuse, og nu vil man bruge en masse penge på at lave det om igen«.

Pernille Schnoor mener også, at det kan blive svært at få den rette behandling til patienter med kroniske sygdomme i kommunerne.

»Disse sygdomme kræver en vis form for ekspertise, der overhovedet ikke er i kommunerne i øjeblikket. Det er en stor og meget dyr øvelse, som ikke bare lige er noget, man gør«.

Enhedslisten: Pas på geografisk ulighed

For Enhedslisten er det afgørende, at behandlingen i kommunerne skal være ensartet, hvis kommunerne skal varetage flere opgaver i sundhedsvæsenet.

»I forvejen er der forskellig service i kommunerne alt efter deres økonomi. Der skal være en garanti for, at kommunerne får de tilstrækkelige midler, så kvaliteten bliver ensartet, og vi ikke får geografisk ulighed«, siger partiets sundhedsordfører Peder Hvelplund.

»Regeringen har været dygtige til at flytte opgaver ud til kommunerne, uden at der var tilstrækkelige midler med. Så vi ser en stor bekymring ved at flytte opgaverne ud og påstå, at der følger midler nok med, uden at det er sikkert, at det er samme virkelighed i kommunerne«.

Opbakning fra regeringen

Det forventes, at regeringen snart præsenterer det endelige udspil til en ny sundhedsreform, og indtil da forbliver flere af spørgsmålene ubesvaret.

De øvrige regeringspartier bakker dog op om Lars Løkke Rasmussens udmeldinger.

Liberal Alliances sundhedsordfører May-Britt Kattrup mener ikke, at regionerne fungerer perfekt og støtter idéen om flere sundhedshuse.

»I Liberal Alliance har vi i flere år ment, at regionerne bør nedlægges, så vi får et bureaukratisk lag mindre. Det handler om at styrke patientrettighederne, da regionerne ikke ejer patienterne, og behandling skal foregå der, hvor det er bedst og billigst, og hvor patienterne selv ønsker det. Samtidig ønsker vi, at flest mulige patienter kan behandles så tæt på hjemmet som muligt«.

Også Erik Lund fra De Konservative støtter op om Lars Løkke Rasmussens foreløbige udspil.