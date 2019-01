Ørsted fortsætter arbejdet med at sælge sit lille guldæg

Energiselskabet Ørsted fortsætter sit arbejde med at sælge datterselskabet Radius, der leverer strøm til en million kunder i Hovedstadsområdet.

Den bremse, som Socialdemokratiet og SF i weekenden satte på salget til en af fire interesserede købere, der var villige til at betale omkring 20 milliarder kr. for Radius, får ikke Ørsted til at stoppe salgsbestræbelserne og beholde Radius og den elhandelsforretning, der også var til salg.

»Det er fortsat bestyrelsens vurdering, at Ørsted ikke er den bedste langsigtede ejer af de nævnte forretninger, og at det er i selskabets, aktionærernes og kundernes interesse, at de overgår til et nyt ejerskab«, skrev Ørsted mandag i en meddelelse til fondsbørsen.

Den aktuelle salgsproces er afbrudt, men Ørsted vil fortsætte sit arbejde med at udskille aktiviteterne i et selvstændigt selskab, som så kan frasælges, oplyste Ørsted.

For selv om radius er et lille guldæg, som i en årrække har skaffet et overskud på omkring 500 millioner kr. til Ørsted, der tidligere hed Dong, så er det ikke et beløb, der for alvor betyder noget i en koncern som Ørsted med en omsætning på næsten 60 milliarder kr., der i dag har langt større ambitioner end at være en et regional elselskab på Sjælland.

fakta Sagen kort Finansministeriet oplyste søndag, at der ikke længere er politisk opbakning til salget af Radius. Det var en konsekvens af senest Socialdemokratiets krav om ’demokratisk kontrol’. Enten skal Radius være ’forbrugerdrevet’, eller også skal staten eje mere end halvdelen, mener partiet. Ørsteds bestyrelse meddelte mandag aften, at man nu stopper salgsprocessen for elforretningen Radius, der har over en million elkunder på Sjælland. Staten ejer 50,1 procent af aktierne i Ørsted. Vis mere

Til gengæld er der andre, der gerne vil have fingrene i Radius, som i det sidst aflagte regnskab for 2017 kunne præsentere et overskud 571 millioner kroner før skat. At eje Radius er næsten som at trykke sine egne pengesedler eller opkræve skat direkte hos forbrugerne. For er der en ting, som alle borgere og virksomheder er nødt til at købe, er det strøm, og i Hovedstadsområdet er 1 million kunder bundet til at være i kundekartoteket hos Radius, der har monopol på at føre strømmen frem til forbrugerne gennem distributionsnettet.

En af mulighederne er, at Radius bliver solgt til det sjællandske elselskab SEAS-NVE, der i partnerskab med ATP var et af de fire selskaber, der var med i slutrunden om at købe Radius til en pris omkring 20 milliarder kroner.

SEAS-NVE opfylder nemlig de betingelser, som S og SF satte, da de i weekenden skrev breve til finansminister Kristian Jensen (V). Hvis Radius sælges til et forbrugerejet selskab eller et selskab, hvor det offentlige ejer mere end 50 procent, vil partierne ikke modsætte sig det.

»Så længe, det er opfyldt, kan det være sundt at få privat kapital ind, dansk såvel som udenlandsk«, skrev Socialdemokratiets formand Mette Frederiksen.

Forbrugerselskab med penge

SEAS-NVE er det eneste af de forbrugerejede elselskaber, der vil have råd til at købe Radius. Pengene har SEAS-NVE, fordi selskabet ejer 9 procent af aktierne i Ørsted, som kan sælges til en pris omkring 16 milliarder kroner.

Finansministeren har understreget, at man ikke som led i den salgsproces, der har været i gang siden juni sidste år, kan vælge SEAS-NVE frem for de tre andre bydere.

Men der er ikke noget i EU’s udbudsregler, der forhindrer, at Ørsted senere sælger Radius og elforretningen til SEAS-NVE, siger Carina Risvig Hamer, der er lektor på Syddansk Universitet og ekspert i udbudsret og erhvervsforvaltningsret.

»EU’s udbudsregler gælder, når det offentlige køber ind, men det her er et salg, og så er det ikke omfattet af de regler«, siger hun.

Ørsted vil dog skulle følge de almindelige forvaltningsretlige regler, og Ørsted må ikke sælge Radius under markedsprisen, så både staten og de andre aktionærer taber penge.

»Der må godt tages politiske hensyn, men de skal være saglige, og der skal være ordentlighed omkring økonomien«, siger Carina Risvig Hamer.

Socialdemokratiets finansordfører Benny Engelbrecht understregede i weekenden, at man godt kan gå videre med et salg, hvis det bare opfylder partiets betingelser. Men han vil ikke udtale sig konkret om et muligt salg til SEAS-NVE.

»Det kan jeg ikke kommentere på, men jeg kan bare sige, at vi ser det som en mulighed at sikre et salg indenfor de her principper. Altså enten forbrugerejet eller en ramme, hvor det offentlige ejer 50 procent af kapitalen«, siger Benny Engelbrecht.

SF’s finansordfører Lisbeth Bech Poulsen siger, at hun »ville ønske, at finansministeren nu gik i tænkeboks for at opfylde de ønsker, som S og SF har«.