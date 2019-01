Danmark mister milliarder på at storsvine med plastik

Danmark er god til at brænde plastik af, men et af de dårligste lande i EU til at genbruge det. Der er milliarder at hente for dansk økonomi ved at satse på genbrug, fremgår det af ny rapport.

Danmark er et af de lande i Europa, der smider mest plastik ud per indbygger. Til gengæld er vi et af de lande, der er dårligst til at genbruge det. For her til lands foretrækker vi at brænde plastik – som dybest set er olie i fast form – af i store forbrændingsanlæg.

Ud over at være dårligt for både klima og miljø er det en elendig investering, fremgår det af en rapport fra Innovationsfonden og konsulenthuset McKinsey, der offentliggøres torsdag på en konference i København.

Her vurderes det, at hvis Danmark kan sænke sin plastikimport ved at satse på mere genbrug, kan det give en årlig kontant gevinst på mindst 1,6 milliarder kroner.

»Danske selskaber og forbrugere går lige nu glip af et potentiale på 1,4 milliarder ved at importere nyproduceret plastik i stedet for at genbruge plastik, der er allerede er i landet«, hedder det i rapporten. »Yderligere omtrent 200 millioner kroner kan spares på at eksportere plastikaffald til genbrug«.

Dertil kommer, at hvis vi holdt op med at futte plastik af i forbrændingsanlæg og satte os for at genbruge det, ville det næsten med sikkerhed skabe mere innovation inden for genbrug. Og, som det hedder i rapporten: »Genbrugsindustrien skaber flere højindkomstjobs end lossepladser eller affaldsforbrænding«.

Desuden kan grønne satsninger bruges i andre lande – noget, vindmølleindustrien er det bedste eksempel på – så der er et stort eksportpotentiale, understreges det.

Mere skovsvin end grøn gris

Virkeligheden er, at Danmark på plastikområdet mere ligner et storforbrugende skovsvin end en grøn entusiast.

I 2016 producerede hver eneste dansker 800 kilo affald – nok til at sætte Danmark på en suveræn førsteplads i Europa. Ser man kun på plastikemballage, ligger vi med en sjetteplads en anelse bedre.

For eksempel bliver der bare på sommerens musikfestivaler brugt 5 millioner engangskrus i plastik. Det giver alene 50 tons plastikaffald.

Med så meget affald kunne man tro, at danskerne havde lært at genbruge. Men den teori holder ikke. Tal fra den europæiske plastikindustri, der gengives i rapporten, viser, at Danmark genbruger omtrent en tredjedel af alt plastikemballageaffald.

Det kan lyde pænt, men er blandt de dårligste rater i EU og på niveau med Rumænien og Bulgarien. Topscorerne Tjekkiet, Tyskland, Holland og Sverige er alle i stand til at genbruge halvdelen af deres plastik.

Hvorfor er statistikken så elendig? I korte træk er der en eneste grund: at Danmark i årevis har satset massivt på affaldsforbrænding, siger flere kilder.

»Vores idé med at brænde plastik af i forbrændingsanlæg og lave varme og strøm var god engang, men den er blevet overhalet af virkeligheden«, siger havbiolog Henrik Beha Pedersen, der har grundlagt ngo’en Plastic Change. »I Tyskland så man genbrugspotentialet i plastik for flere år siden, mens vi ligger helt i bund på EU’s liste. Det betyder, at Danmark mister teknologi og arbejdspladser«.

Eller sagt på en anden måde: Når genbrugscontaineren med plastik hentes, kan det være fristende for en kommune at se det som gratis olie til et kraft-varme-værk – i stedet for at skulle bruge penge på at sortere og se, hvad der kan sælges.

Det er en svær forhindring, mener miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen (V).

»Når vi ligger og roder rundt så langt nede på EU-listerne, så er det, fordi vi har været gode til at afbrænde affald, og det er jo godt i en overgang. Men vi skal blive meget bedre til at genanvende plastik«, siger han.