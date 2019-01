Trods advarsler: Skat holdt ferie, mens svindlere stjal milliarder

Det er blevet holdt hemmeligt for offentligheden gennem tre et halvt år, men nu afsløres det af fortrolige dokumenter: Skat havde oplysninger nok til at standse den formodede svindel med udbytteskat allerede midt i juni 2015. Men Skat reagerede først 6. august samme år. Den sene reaktion gjorde statskassens og de danske skatteyderes tab på danmarkshistoriens største svindelsag 2,6 milliarder kroner større, end det havde behøvet at være.

De fortrolige dokumenter, som Politiken har fået adgang til og efterfølgende har undersøgt sammen med DR Nyheder, viser, at en underdirektør i Skat 16. juni 2015 fik en e-mail med meget konkrete, præcise og detaljerede oplysninger om den svindel med udbytteskat, som på det tidspunkt var i fuld gang.

Sagen kort Sommerferie kostede milliarder Fra 2012 til 2015 lænsede formodede svindlere den danske statskasse for mindst 12,7 milliarder kroner. Ifølge Skat og bagmandspolitiet brugte de falske dokumenter til at få udbetalt refusion af udbytteskat på danske aktier, som de ikke havde krav på. 16. juni 2015 fik Skat fra en dansk advokat detaljerede advarsler om svindlen, som da var i fuld gang. Navne på personer og selskaber, som vi i dag ved er centrale, samt kontoudtog, som viste, at millioner fra Danmark havnede hos Sanjay Shah, som i dag er mistænkt som svindlens bagmand. Skat undersøgte sagen i nogle få dage uden resultat og lagde derefter advarslerne til side til »efter sommerferien«. 27. juli 2015 fik Skat alarmerende oplysninger fra myndigheder i Storbritannien, som havde fået øje på den britiske ende af svindelsagen: Milliarder af kroner fra Skat i Danmark, som blev hvidvasket i britiske banker og selskaber. Oplysningerne svarede til dem, som Skat havde fået allerede i midten af juni. 6. august 2015 standsede Skat alle udbetalinger af refusion af udbytteskat. Da havde de formodede svindlere hentet 2,6 milliarder kroner ud af den danske statskasse siden den første advarsel til Skat 16. juni. Vis mere

Denne og endnu to mails i de efterfølgende to dage kom fra en anerkendt dansk advokat, som Skat kendte. De tre mails midt i juni oplyste navnene på personer og selskaber, som vi i dag kender som de formodede hovedaktører i svindlen med udbytteskat, som stod på fra 2012 til august 2015, og som kostede statskassen mindst 12,7 milliarder kroner.

Oplysningerne, som advokaten videregav fra en kilde i London, hvis identitet advokaten ikke oplyste, rummede også et kontoudtog fra Barclays Bank, som viste, hvordan Sanjay Shah alene i løbet af fem uger hen over årsskiftet 2014-2015 havde modtaget 58 millioner kroner, som kom fra Skat i Danmark.

Minister gengav forkert forklaring

En sagsbehandler søgte efter navnene i Skats it-systemer, men fandt intet, hvorefter den nærmere undersøgelse af advarslerne blev henlagt til »efter sommerferien«.

Skat har gennem tre og et halvt år fortalt offentligheden, at de første advarsler var så ukonkrete, at Skat ikke havde noget grundlag for at standse udbetalingen af refusion af udbytteskat. Skatteminister Karsten Lauritzen gentog den forklaring i et samråd med Folketingets Skatteudvalg så sent som 13. december i fjor.

Oplysningerne til Skat var konkrete, præcise og detaljerede Henning Bang Fuglsang, lektor i strafferet, Syddansk Universitet

Oplysningerne fra fortrolige dokumenter får nu eksperter til at ramme en pæl gennem den forklaring. På baggrund af de relativt detaljerede oplysninger fra en tilsyneladende troværdig kilde »kunne og burde Skat have dobbelttjekket de konkrete sager og stillet udbetalingerne i bero«, siger Michael Gøtze, professor i forvaltningsret ved Københavns Universitet.

Henning Bang Fuglsang, lektor i strafferet ved Syddansk Universitet, kalder oplysningerne fra advokaten »konkrete, præcise og detaljerede« og vurderer, at Skat på den baggrund burde have været i stand til at finde frem til de svindelramte udbetalinger.

Det lykkedes først otte uger senere, 6. august 2015, da Skat havde fået oplysninger fra de britiske skattemyndigheder, som matchede advarslerne fra den danske advokat to måneder tidligere.

Skat kunne og burde have dobbelttjekket de konkrete sager og stillet udbetalingerne i bero. Michael Gøtze, professor i forvaltningsret, Københavns Universitet.

»Briternes oplysninger var på nogle punkter lidt dårligere end dem, Skat allerede havde fået fra den danske advokat. Men i bund og grund er det de samme oplysninger«, siger Henning Bang Fuglsang.

»Ikke min beslutning«

Skatteminister Karsten Lauritzen (V) afviser, at han har ført Folketinget og offentligheden bag lyset ved at gengive en – efter alt at dømme forkert – oplysning om, at Skat ikke havde et grundlag at reagere på før begyndelsen af august.

»Jeg har på ingen måde ført nogen bag lyset. Jeg har oplyst Folketinget og offentligheden om alt, hvad der var muligt, under hensyn til at man forsøger at fange dem, der har ansvaret for svindlen. Jeg har taget hensyn til efterforskningen, og det står jeg på mål for. Hvilke hensyn der skulle tages, har været Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK) og Justitsministeriets beslutning, ikke min«, siger skatteministeren.