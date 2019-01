Hovedstadens beboere har unikke navne, mens vestjyder har ordinære

Vi er alle unikke

Men selv om det tager lang tid, før Jens Jensen og Kirsten Nielsen bliver slået af banen, er der flere og flere, der får unikke navne. I hele landet har 39 procent nu en unik kombination af første fornavn og efternavn, og når Danmarks Statistik ser på hele navnestrengen, hvilket vil sige samtlige fornavne og efternavne en person måtte have, er andelen for befolkningen som helhed 79 procent. For de navngivne 0-årige er det endnu mere.

»Hvis vi ser på andelen af nyfødte over hele landet, der får et unikt navn, så er det næsten alle. 97 procent af alle nyfødte får et helt unikt navn. Det betyder, at der er ingen andre end dig, der har lige præcis den navnekombination«, siger Dorthe Larsen, og hvad angår de nyfødte er forskellen mellem københavnere og vestjyder ikke så markant.

Over 98 procent af københavnske nyfødte får et unikt navn, mens det er omkring 90 procent af vestjyderne.