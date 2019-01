Professor: Deling af drabsvideo er sandsynligvis ulovlig Mange mennesker risikerer at blive straffet for at have spredt en optagelse af drabet på en ung kvinde.

Det er sandsynligvis ulovligt at videresende en video af et drab, sådan som et betydeligt antal personer i Danmark menes at have gjort.

Det vurderer Jørn Vestergaard, der er professor i strafferet på Københavns Universitet.

Han henviser til straffelovens paragraf 264 d. Den siger, at det er strafbart at videregive billeder af en person 'under omstændigheder, der åbenbart kan forlanges unddraget offentligheden'.

Loven gælder også, når billedet vedrører en afdød person.

»Der er god grund til at antage, at dette er tilfældet i en sammenhæng som den foreliggende«, skriver han i en mail til Ritzau.

Den pågældende video viser angiveligt drabet på enten danske Louisa Vesterager Jespersen eller norske Maren Ueland. De to unge kvinder blev fundet dræbt i Marokko 17. december.

Tidligere torsdag oplyste anklagemyndigheden, at politiet flere steder i landet har modtaget et 'ikke ubetydeligt antal' anmeldelser om, at videoen er blevet set og delt. Særligt blandt unge og børn menes den at florere.

Statsadvokat skal vurdere, om deling er ulovligt

I den forbindelse oplyste statsadvokat Kirsten Dyrmann, at Rigsadvokaten har bedt hende om at klarlægge omfanget. Hun skal også se på, om delingen overhovedet er ulovlig.

Jørn Vestergaard henviser til, at der allerede foreligger en bunke domme, hvor straffelovens paragraf 264 d har været i spil.

»Bestemmelsen er blandt andet anvendt i sager om offentliggørelse af optagelser af et omkommet brandoffer og af en druknedød person. Den vil også kunne bruges på billeder af trafikofre eller drabsofre«, lyder det fra professoren.

24-årige Louisa Vesterager Jespersen og 28-årige Maren Ueland var på ferie i Marokko, da de på brutal vis blev slået ihjel i et populært turistområde i nærheden af landsbyen Imlil i Atlasbjergene.

Adskillige personer er blevet anholdt i forbindelse med efterforskningen af drabene.

Fire af de anholdte optræder på en video, der blev offentliggjort en uge før drabene. På optagelsen sværger de troskab til Islamisk Stat.

ritzau