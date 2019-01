Ellen Trane Nørby afviser kritik: Vores regnestykke er realistisk

Da statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) i denne uge præsenterede regeringens forslag til en sundhedsreform, var det med budskabet om, at den »ekstraordinært« fra 2020 til 2025 afsætter seks milliarder kroner til en ny nærhedsfond.

Men initiativet møder kritik fra blandt andet oppositionen, der påpeger, at der i vid udstrækning er tale om genbrug af eksisterende midler på sundhedsområdet og forventede effektiviseringer.

Socialdemokratiet og andre oppositionspartier fremhæver, at regeringen vil hente 1,5 milliarder gennem »direkte besparelser« på administration uden nærmere at angive, hvordan regnestykket hænger sammen.

Hvordan vil I finde de penge?

»Det mener vi sådan set i høj grad er realistisk«, siger sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V), der fremhæver den nye struktur, hvor regionsrådene forsvinder.

Ministeren forventer, at det vil medføre besparelser, når Sundhedsvæsen Danmark får et overordnet ansvar for blandt andet indkøb – herunder it.

»Og så kan vi se, at ude i regionerne er der kommet rigtig mange administrativt ansatte i løbet af de seneste år. Der mener vi, at vi skal flytte fra bureaukrati til behandlinger. Og det er, hvad vi lægger op til med nærhedsfonden. Og som finansministeren også sagde: Hvis det viser sig, at der er ting, hvor vi ikke kan effektivisere lige meget, så kommer vi til at fylde op, fordi vi ønsker, at der skal ekstraordinært investeres seks milliarder kroner i vores nære sundhedsvæsen«.

Er det ikke fugle på taget, så længe I ikke har fremlagt en konkret plan, der viser, hvordan pengene kommer hjem?

»Vi har fremlagt konkret, hvordan pengene kommer hjem ved at gå fra tre til to niveauer. Det er halvanden milliard af de seks milliarder, der kommer fra de effektiviseringer. Så er der ting, der kommer fra investeringsråderummet. Så er der ting, der kommer fra den formue, der ligger i dag (hos Danske Regioner, red.). Det er penge, der skal investeres i flere ambulancer, flere sundhedshuse og moderne lægepraksisser, sådan at vi sikrer, at der kommer mere behandling tættere på hvor folk bor«.

Fakta Sådan findes de seks milliarder Regeringen foreslår en såkaldt nærhedsfond, der skal bruges til at løfte det nære sundhedsvæsen, der er et hovedfokus i den nye sundhedsreform. I alt vil regeringen afsætte seks milliarder kroner i perioden 2020 til 2025. Her er, hvordan pengene findes: En stor portion skal komme fra direkte besparelser, som reformen ventes at medføre på grund af blandt andet mindre administration. Det drejer sig om 1,5 milliarder kroner.

Yderligere 1,5 milliarder kroner skal komme fra de penge, som regeringen og Dansk Folkeparti med de seneste finanslovsaftaler for 2018 og 2019 er blevet enige om at afsætte til sundhedsreformen.

Regeringen vil finde 0,4 milliarder kroner ved at omlægge penge, der i forvejen er afsat til de såkaldte sundhedshuse.

Der er også 0,3 milliarder kroner at hente i form af den formue, som Danske Regioner lægger inde med.

De sidste penge finder regeringen ved at lægge beslag på 2,3 milliarder kroner, som er afsat til investeringer inden for det offentlige i de kommende år (den offentlige investeringsramme). Kilde: Regeringens udkast til en sundhedsreform. Vis mere

Et andet slagsmål handler om behovet for sygeplejersker. Regeringen foreslår, at der frem mod 2022 uddannes 2.000 flere af slagsen. Men tager man højde for blandt andet frafald, så kan det ende med kun at blive godt 1.100.

Er det nok?

»Der skal gøres noget ved frafaldet. Og det arbejder uddannelses- og forskningsministeren også på. Derudover må man sige, at vi har allerede løftet optaget på sygeplejerskeuddannelsen, sådan at vi har uddannet 1.300 flere sygeplejersker, end der blev i sidste periode. Nu lægger vi op til at uddanne 2.000 flere«.

Socialdemokratiet har foreslået, at der ansættes yderligere 1.000 sygeplejersker og påpeget, at uddannelse af flere sygeplejersker er én ting, mens noget andet er at afsætte penge til deres efterfølgende ansættelse i sundhedsvæsenet.

Har I de penge?

»Vi kommer til at investere i vores sundhedsvæsen hvert år i årene fremover, ligesom vi har gjort i de senete år, hvor vi alene siden 2015 har løftet sundhedsvæsenets økonomi med over seks milliarder kroner. Derfor er det her ikke en diskussion om den fremadrettede drift. Der skal flere penge til sundhed«.

Så der er penge til at ansatte de sygeplejersker bagefter?

»Ja. Ellers er der ingen grund til, at vi uddanner ekstra sygeplejersker. Det er ekstra hænder, vi skal have ud i vores sundhedsvæsen«, siger Ellen Trane Nørby.