Forsker: Unge har brug for nogen at blive unge sammen med

I dag kan man flytte fra et sted til et andet og stadig fortsætte med at eksistere i hinandens liv, og det kan give udfordringer, fortæller ungdomsforsker Niels Ulrik Sørensen.

På Egmontkollegiet i København slænger nogle af Gamle Førstes beboere sig som sædvanlig i en grå sofa i hjørnet af køkkenet. De bor 22 studerende på en gang og deles om alt fra madlavning og lektiehjælp til temafester og kærestesorger. Her danner deres fælles køkken rammen for livet som studerende.

»Det kan godt være svært at bo her og passe studiet samtidig. Folk fra mit studie spørger jo, hvorfor jeg altid er her. Det er svært, hvad man skal prioritere, hvis der er flere tilbud på samme tid«, siger Emma Bolette Odgaard.

Niels Ulrik Sørensen Niels Ulrik Sørensen Souchef, forskningsleder og lektor ved Center for Ungdomsforskning, Aalborg Universitet Cand.scient.soc i historie og internationale udviklingsstudier Ph.d. i ungdomsforskning fra Roskilde Universitet Forsker lige nu i unge, der flytter hjemmefra. Projektet bliver gennemført i samarbejde med Forskningslaboratoriet It, Læring & Design Lab ved Aalborg Universitet.

»Det er svært at holde kontakten med ens gamle venner. Faktisk er det næsten umuligt. De forsvinder ligeså stille, og det er ikke sikkert, at man når at opdage det, fordi alle ens sociale behov er opfyldt her på kollegiet«, siger August Alexander Naidu Dylander. Begge læser de medicin på Københavns Universitet.

Det er en vigtig livsfase, hvor man prøver mange nye ting af og arbejder med sin identitet

Niels Ulrik Sørensen er forskningsleder ved Center for Ungdomsforskning ved Aalborg Universitet og forklarer, at det kan være svært for unge at få flere forskellige relationer til at spille sammen.

»Det kan være svært at balancere relationerne fra barndomsbyen med de nye relationer, man får, når man flytter hjemmefra eller begynder at studere. I dag er det normalt, at unge trækker venner med fra en fase i livet til en anden, og der er en forventning om, at man skal varetage og pleje tidligere venskaber. Der er også helt nye muligheder for det, som ikke fandtes for 10-20 år siden, fordi verden er blevet så digital. Derfor kan der opstå en klumpdannelse af sociale relationer. De klumper sig sammen og kan spærre for, at man kan håndtere hverdagslivet«.

Niels Ulrik Sørensen er i gang med et forskningsprojekt, der undersøger unge, der flytter hjemmefra. Projektet, der er finansieret af Nordea-fonden, kigger på motiverne for at flytte, hvordan de etablerer sig de nye steder samt de forskellige udfordringer, der opstår i overgangen fra hjemmeboende til udeboende.

»I dag kan man fysisk flytte sig fra et sted til et andet, mens man fortsætter med at eksistere i hinandens liv. Det gælder både relationen til forældre og til for eksempel barndomsvenner. Det kræver enormt meget vedligeholdelsesarbejde. Så selvom mange unge er gode til at få nye venner, kan der være nogle faktorer ved det, der gør dem pressede«.

Hvordan spiller boformen en rolle for de unge?

»Det betyder meget for det ungdomsliv, man skaber sig som ung. Mange unge vil gerne være i kontrol. De vil gerne have styr på hverdagen, studiet, fest og ballade og sociale relationer samtidig. Nogen flytter hjemmefra og vil bo alene, fordi de selv vil træffe beslutninger, nogen flytter sammen med deres kærester og nogen ved fra start af, at de ikke ønsker at bo alene. De flytter måske i kollektiv eller på kollegium«.

Hvad optager dem, der ikke vil bo alene?

»De er som regel optaget af at fylde noget indhold i deres nye ungdomsliv, for eksempel ved at skabe nye sociale relationer. Hos de unge, vi taler med i forskningsprojektet, oplever vi, at balancegangen mellem at være en del af et fællesskab og at kunne trække sig tilbage er vigtig for at kunne få struktur på en ny hverdag. Det er vigtigt at kunne slappe af i relationerne for at føle sig hjemme«.