Banedanmark annullerer sin nye kontrakt med Huawei-udstyr

I kan stole trygt på os, lød det fra den kinesiske techgigant Huawei i et åbent brev til Folketinget i december. Men på trods af forsikringen breder der sig tilsyneladende en frygt for den kinesiske it- og teleproducent i den offentlige sektor.

Ifølge centrale kilder annullerede Banedanmark i fredags en kontrakt med Huaweis største partner i Danmark, NetNordic. Så sent som i november 2018 havde parterne ellers indgået en seksårig aftale om, at NetNordic og Huawei skulle levere fiberoptisk netværksudstyr til den danske jernbane. Udstyret skulle håndtere den stigende digitale trafik i Banedanmarks netværk, der anses for at være kritisk infrastruktur, fordi det er afgørende for togdriften og informationer mellem mennesker og systemer.

Lever ikke op til sikkerhedskrav

Banedanmarks officielle forklaring på den pludselige annullering af en kontrakt er, at der i udbuddet ikke var blevet indskrevet krav om cybersikkerhed. Søren Boysen, som er direktør for signalsystemer, skriver i en mail til Politiken, at Banedanmark på det seneste har fået et stigende fokus på cybersikkerhed og derfor har skærpet indsatsen for at sikre sig mod eventuelle trusler i de kontrakter, den statslige styrelse indgår.

»I takt med at vi måtte finde kontrakter og udbud, som ikke lever op til Banedanmarks krav, vil vi afgøre, om kontrakten eventuelt skal annulleres, eller om et udbud skal gå om. Indtil videre er en enkelt kontrakt til en dansk leverandør blevet annulleret«, siger Søren Boysen, der er direktør for signalsystemer i Banedanmark.

Af fortrolighedshensyn ønsker han ikke at kommentere den kontrakt, som nu er blevet annulleret.

Banedanmark har tilsyneladende vurderet, at det er for usikkert at lukke Huawei ind i sin kritiske infrastruktur. Peter Kruse, it-sikkerhedsspecialist

Politiken har siden mandag forgæves søgt kommentarer fra Netnordic.

Banedanmarks skridt er, så vidt vides, den første konsekvens for Huawei på dansk grund, efter at presset på selskabet de seneste måneder er intensiveret. Huawei fremhæver i en helt kortfattet kommentar til Politiken, at virksomheden ikke har gjort noget galt:

»Vi har ikke mistet nogen kontrakt på grund af konkrete cybersikkerhedskrav, som vi ikke har levet op til«, lyder det.

Det er en henvisning til, at Banedanmark slet ikke formulerede sikkerhedskrav i kontrakten.

Stadig flere vestlige lande har, på grund af frygten for at blive underlagt kontrol eller spionage fra Kina, blokeret eller begrænset Huawei fra kritisk infrastruktur, såsom de kommende 5G-telenetværk.

5G-netværket bliver et endnu mere kritisk stykke infrastruktur end det nuværende 4G, som Huawei herhjemme har opbygget og driver for TDC. Nye teknologier som selvkørende biler og intelligente produkter i hjemmet og byerne skal kobles på det nye højhastighedsnetværk, der er femte generation af det internet, vi får via mobilmaster.

De internationale skridt og advarslerne om Huaweis tætte relation til den kinesiske stat har de seneste uger også fået den danske regering og Forsvarets Efterretningstjeneste til at ytre bekymring.