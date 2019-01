DF om udskældt lov: »Det nytter ikke noget at fokusere på integration«

Integrationen er gået så galt, at vi lige så godt kan droppe kampen, mener Dansk Folkepartis udlændingeordfører, Martin Henriksen.

Sådan forsvarer han et udskældt lovforslag, der ifølge organisationer og ham selv skader integrationen i Danmark.

Loven L140 behandles torsdag i Folketinget og er resultatet af det paradigmeskifte i udlændingepolitikken, som regeringens og DF aftalte i finansloven. Som noget nyt skal opholdstilladelse alene gives med henblik på midlertidigt ophold, og kun Danmarks internationale forpligtelser skal kunne blokere for, at opholdstilladelsen igen inddrages. Job, deltagelse i foreningsliv og danskkundskaber skal i modsætning til tidligere have mindst mulig betydning for muligheden for at blive i Danmark.

Det nye fokus på hjemsendelse og midlertidighed svækker ifølge Dansk Arbejdsgiverforening, Fagbevægelsens Hovedorganisation, Dansk Socialrådgiverforening og Kommunernes Landsforening m.fl. mulighederne for integration via arbejdsmarkedet. Årsagen er, at loven kan mindske flygtningenes incitament til at lære dansk, uddanne sig og tage arbejde, og virksomhedernes incitament til at ansætte flygtninge, de ikke ved, hvor længe opholder sig Danmark.

Martin Henriksen, I har i årevis beklaget jer over, at integrationen i Danmark slår fejl. Nu er i bannerfører for et lovforslag, der skader selv samme integration?

»Ja«.

Hvorfor?

»Fordi vi har strammet op på vores udlændingepolitik i Dansk Folkeparti«.

Men Danmark har i årevis haft store problemer med integrationen. Hvorfor så indføre en lov, der skader integrationen yderligere?

»Hvis man har den indgangsvinkel, at integration er meget vigtig at fokusere på, så er det klart, at man er skuffet over det lovforslag, der ligger her. Vi mener omvendt ikke, at integration er vigtigt, og derfor skifter vi gerne fokus«, siger Martin Henriksen.

Så vi skal slet ikke have integration i Danmark?

»Der er enkelte grupper, der bliver familiesammenført, som skal integreres. Men vi ønsker ikke at fokusere på integration for flygtninge. Vi er nået frem til den erkendelse, at vi kommer aldrig til at integrere mange af de her mennesker, uanset hvad vi gør, og uanset hvor mange penge, vi bruger. Det nytter ikke noget at fokusere på integration, og derfor skifter vi fokus«.

Så I smider håndklædet i ringen?

»I forhold til integration, så ja. Når noget ikke fungerer - og integrationen har ikke fungeret i årevis - så bliver man nødt til at gøre status og prøve noget nyt, og det gør vi så ved at flytte fokus væk fra integration og over på hjemsendelse«.

Men I har brokket Jer over, at ikke-vestlig indvandring koster 33. mia. kroner om året. Nu laver I så et lovforslag, som forringer integrationen, hvilket vil betyde en fordyrelse. Det hænger jo ikke sammen?

»Jou, jou. Fordi folk skal sendes hjem og så sparer vi jo penge«.

Men der er vel intet, der tilsiger, at det bliver lettere at sende folk hjem?

»Det er forkert. Man skal lægge mindre vægt på tilknytning til Danmark, når man inddrager opholdstilladelser. Det gøre det lettere at inddrage dem og sende dem hjem«.

Men det betyder jo ikke, at vi kan sende udlændinge hjem alene fordi vi inddrager opholdstilladelsen. Det kræver, at modtagerlandene vil tage imod dem eller at de rejser frivilligt?

»Det er første skridt på vejen, og jeg tror det kommer til at virke efter en indfasningstid. Det vil føre til, at vi sparer penge og en masse kulturelle frustrationer og spændinger i samfundet«, siger Martin Henriksen.