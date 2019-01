Efter skjult datalæk af personfølsomme oplysninger: Flertal kræver uvildig undersøgelse i Gladsaxe Kommune

Politiken afslørede et datalæk, som byrådet i Gladsaxe ikke havde fået besked om. Nu tegner der sig et usædvanligt flertal uden om borgmesteren.

Først var der et kæmpe læk af 20.000 danskeres data. Det var et uheld, sagde Gladsaxe Kommune.

Sagen kort Gladsaxe-læk Gladsaxe mistede i december 20.000 borgeres fortrolige persondata, da en ukrypteret computer med et regneark blev stjålet fra rådhuset. Kommunen har erkendt flere lovbrud, blandt andet en uretmæssig behandling af data. Nu viser det sig, at 40 borgeres data blev lækket 4 måneder før, da en ubeskyttet computer blev mistet i en bus, uden at kommunen rettede op på sikkerheden. Havde kommunen reageret korrekt efter det første databrud i juli, havde de godt 20.000 berørte borgere, fordelt over 82 kommuner, sandsynligvis ikke fået kompromitteret deres persondata. Vis mere

Men så viste det sig, at næsten samme uheld var sket med cirka 40 personers data i kommunen bare fire måneder før - uden at byrådet havde fået besked.

Det får nu et flertal af partier uden om kommunens socialdemokratiske borgmester Trine Græse til at kræve en uvildig undersøgelse, oplyser gruppeformand i Venstres byrådsgruppe Pia Skou (V).

»Vi vil gerne vide, hvad der er sket. Vi fik ikke besked om den mindre datalæk, der fandt sted, før Politiken havde søgt aktindsigt og skrev om sagen. Nu er vi nødt til at vide, hvem der vidste hvad, og hvem der har ageret på det«, siger Pia Skou.

Bag kravet om undersøgelsen står en sjælden alliance mellem Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Radikale Venstre, Dansk Folkeparti og Venstre. Borgmester Trine Græse (S) sidder normalt på et solidt flertal sammen med støtterne i SF og De Radikale.

»Det er usædvanligt, det har jeg ikke været med til før. Og jeg har siddet i byrådet i ni år. Men vi er nødt til at få en afklaring for at sikre, at det ikke sker igen. Vi må have beskyttet borgernes data«, siger Pia Skou.

Computer med data blev stjålet

Ved det største datalæk havde en medarbejder på sin computers skrivebord lagt et regneark med i alt 20.620 borgeres cpr-nummer, adresse, familiære forhold og i nogle tilfælde oplysninger om deres ydelser, handikap og religion.

De mere end 20.000 personer er spredt over hele landet. Computeren var, i strid med sikkerhedsregler, ukrypteret og blev i weekenden op til den første dag i december 2018 stjålet fra rådhuset.

»Det er vanskeligt at gardere sig helt mod tyveri og menneskelige fejl«, lød det i en pressemeddelelse 11. december sidste år fra kommunaldirektør Bo Rasmussen.

Det er kritisabelt, at vi ikke fik den information, og derfor er vi nødt til at få sagen undersøgt Serdal Benli (F), 1. viceborgmester

Men i januar i år kunne Politiken via en aktindsigt fortælle, at en jobkonsulent også havde fået stjålet en computer med personfølsomme oplysninger fire måneder før lækket i december. Uden at forvaltningen havde oplyst byrådet eller de cirka 40 berørte borgere om lækket.

Byrådet burde være informeret, mener 1. viceborgmester Serdal Benli, der også er gruppeformand for SF’s byrådsgruppe.

»På baggrund af jeres dækning kan vi konstatere, at der har fundet en episode sted tidligere. Det er kritisabelt, at vi ikke fik den information, og derfor er vi nødt til at få sagen undersøgt. Det er vigtigt for vores borgeres retssikkerhed, at vi bliver meget bedre til at passe på deres data«, siger Serdal Benli (F).

Det fik SF til at tage kontakt til byrådets øvrige partier for at foreslå den uvildige undersøgelse. Men forslaget er ikke et udslag af mistillid til borgmester Trine Græse, understreger han.

»Initiativet skal jo starte et eller andet sted. Det handler ikke om at være for eller imod den siddende borgmester, som fortsat har vores støtte. Det handler om de konkrete sager, som vi er nødt til at få styr på«, siger Serdal Benli.

Hvad sker der, hvis det viser sig, at borgmesteren har kendt til det første læk, uden at have fortalt byrådet om det?

»Det ville være under al kritik, men det ved vi jo netop ikke noget om. Vi har ikke mistillid til borgmesteren. Men vi må have klarlagt, hvad der er op og ned og så politisk handle på det«, siger Serdal Benli.

Partierne bag forslaget mener desuden, at der bør ansættes en af databeskyttelsesrådgiver på fuld tid, som skal være placeret under byrådet og afgive rapport hvert år til byrødderne. Personen skal sikre, at kommunen overholder GDPR- og andre IT-sikkerhedsregler.