Forældre: Børns grænseoverskridende sprog er et fælles ansvar

Lærere og forældre har et fælles ansvar for at børn taler pænt, det siger både forældre og skoleleder.

Når børn bruger grænseoverskridende sprog og siger ’fuck dig’, skal både skole og forældre tage ansvar for at skride ind og hjælpe barnet til at luge ud i de grimme ord. Det mener Rasmus Edelberg, der er formand i Skole og Forældre, som er landsorganisationen for skolebestyrelser og forældre til børn i folkeskolen.

»Som forældre forventer vi selvfølgelig, at de voksne ovre i skolen griber fat i det, og jeg er sikker på, at skolen også forventer, at man som forældre tage en snak med sit eget barn, hvis det bidrager for meget til et grimt sprog. Så det ligger som et fælles ansvar«, siger Rasmus Edelberg.

Politiken bragte mandag en artikel med en skolepædagog fra Ballerup, der ønskede at puste til debatten om børns sprogbrug. Hun havde spurgt eleverne i en 1. klasse, hvilke ord de havde hørt blive sagt til dem selv eller andre i skolen. Nogle af de ting, børnene nævnte, var ’din fucking bøsse’, ’jeg skal kraftedeme smadre dig’, og ’dø i et hul, din lille luder’.

»Jeg ville ikke finde mig i, at mine børn talte sådan, det gør de heldigvis heller ikke«, siger Rasmus Edelberg, og tilføjer, at børnene også selv har et ansvar for at tale ordentligt.

Eksemplet er fra en 1. klasse, og de ved måske ikke helt, hvad ordene egentlig betyder, kan de godt tage ansvar for deres sprogbrug?

»Jeg vil ikke entydigt sige, at det kan de ikke. Men det er noget, vi som voksne skal hjælpe børnene med og gribe ind over for og guide dem. Det synes jeg, er en del af det med dannelse. At udtrykke sig på en varieret måde i stedet for at bruge bandeord, det har altid hørt til det, man kaldte god opdragelse. Det gør det stadigvæk«, siger Rasmus Edelberg.

Børn taler som forældrene

På Facebook har Politikens opslag om børns sprogbrug fået mange reaktioner. De fleste peger på, at det er forældrenes ansvar, og at sproget er noget, børnene tager med sig hjemmefra.

»Børn taler, som de har lært det af deres egne forældre, længere er den ikke!«, lyder en af de mange kommentarer.

Men selv om Rasmus Edelberg mener, at forældre har ansvaret for at lære deres børn at respektere og tale pænt til andre, tror han ikke, at de grænseoverskridende ord kommer hjemmefra.

»Jeg har svært ved at forestille mig, at man går og taler sådan derhjemme. Men børn lytter i meget høj grad til, hvordan der bliver talt derhjemme, så det er klart, at forældrene også har et ansvar for at tale pænt indbyrdes og til deres børn«, siger han.

Det er ifølge Jeanne Jacobsen, der er formand for Skolelederforeningens afdeling i København, ikke normalt, at elever i 1. klasse bruger ord som ’luder’, ’bøsse’ og ’fuck’.

»Det er rigtigt, at man hører det, men jeg synes ikke, det er normalt«, siger hun.

Jeanne Jacobsen oplever dog ikke, at børns sprog er blevet voldsommere gennem årene, men blot at det er nogle andre ord, de bruger i dag end tidligere.

»Hos børn er der noget, der hedder ’gadesprog’, sådan har det altid været. Sådan var det også, da vi andre var børn«, siger hun.

Derfor er Jeanne Jacobsen heller ikke bekymret for børns sprogbrug i dag. Men hun mener lige som Rasmus Edelberg, at det er et fælles anliggende blandt alle voksne at rette barnet, når der bliver brugt grimme ord og tage en snak om, hvad de egentlig betyder.

Børns sprog og tonen i fællesskabet er noget, der optager mange forældre. Og nogle gange bruger børn udtryk som for eksempel ’fuck dig’, og for de voksne kan det virke grænseoverskridende, men for børnene er det en del af deres udvikling at prøve sproget af, fortæller Rasmus Edelberg.

»Men det kan også samle sig over tid til at blive en hård tone, som gør at børnene ikke selv føler sig godt tilpas mere, og det ser vi også nogle gange«, siger han og opfordrer forældre til at tage det op på forældremøder, hvis de oplever, tonen bliver for hård.