Medie: Endnu en person sigtet i Britta Nielsen-sagen

Advokat bekræfter over for Ekstra Bladet, at endnu er person er sigtet i svindelsag til 111 millioner kroner.

Bagmandspolitiet har sigtet endnu en person i svindelsagen fra Socialstyrelsen på mindst 111 millioner kroner.

Det oplyser den sigtedes advokat, Andro Vrlic, som onsdag vil kæmpe for et navneforbud i sagen, til Ekstra Bladet.

I sagen er den 64-årige Britta Nielsen og hendes tre børn i forvejen sigtet.

»Jeg repræsenterer den pågældende, som er sigtet i Britta-sagen, og han nægter sig skyldig«, siger advokat Andro Vrlic, til eb.dk.

Advokaten vil dog ikke komme nærmere ind på, hvad den nye mistænkte i svindelsagen konkret er sigtet for.

»Vi afventer en nærmere præcisering af sigtelsen, fortæller han til Ekstra Bladet.

Ifølge sigtelsen mod Britta Nielsen nåede hun at foretage mindst 272 ulovlige transaktioner i årene fra 2002 og frem til 2018. Hun havde som særlig betroet medarbejder blandt andet adgang til Socialstyrelsens mest vitale systemer hjemmefra.

Britta Nielsen sygemeldte sig fra jobbet i styrelsen i begyndelsen af september sidste år. Få dage efter blev hun meldt til politiet af sin arbejdsgiver.

Både hun og hendes søn sidder i øjeblikket varetægtsfængslet i sagen.

Sønnen er blandt andet sigtet for hæleri af særlig grov beskaffenhed ved fra 2002 til 2018 at have modtaget udbyttet fra eller medvirket til at skjule udbyttet, som Britta Nielsen svindlede sig til.

I alt drejer hælerisigtelsen mod ham sig om 3,6 millioner kroner. Nogle af pengene modtog han ifølge anklagen via kontooverførsler, mens andre er modtaget i ejendomme.

Også Britta Nielsens to døtre er sigtet for hæleri. Ingen af dem er dog fængslet.

Både sønnen og de to døtre nægter sig skyldige, mens Britta Nielsen ikke har taget stilling til sigtelsen.

Det er Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet - i daglig tale Bagmandspolitiet - der er anklagemyndighed i sagen mod den nye sigtede.

Her holder man dog foreløbig kortene tæt til kroppen.

»Vi har ingen oplysninger på nuværende tidspunkt af hensyn til efterforskningen«, siger kommunikationschef i Bagmandspolitiet, Mikkel Thastum, til Ekstra Bladet.

ritzau