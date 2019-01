Finanstilsynets nye plan: »Det er næsten som at kigge i SF’s eget idékatalog«

Erhvervsordførere fra SF og Enhedslisten er forundrede over, at Finanstilsynet frikender sig selv i sagen om Danske Banks estiske filial. Erhvervsministeren føler sig overbevist om, at tilsynet har handlet, som det skulle.

Frifindelse. Ikke tilkendt af en dommer, men af Finanstilsynet selv i en netop offentliggjort rapport om tilsynets egen rolle i skandalen om hvidvask i Danske Banks estiske filial.

Tilsynet har været kritiseret for ikke at have grebet ind over for de mistænkelige aktiviteter i Danske Banks estiske filial mellem 2007 og 2015.

Og den kritik holder erhvervsordfører i SF Lisbeth Bech Poulsen fast i efter offentliggørelsen af rapporten.

»Jeg står tilbage med en følelse af, at Finanstilsynet ikke synes, at de, der stod i spidsen for tilsynet, har gjort noget galt. Og den konklusion er jeg ikke enig i«, siger hun.

I rapporten forklarer Finanstilsynet, hvordan det har bedt Danske Bank om yderligere dokumentation i flere tilfælde og afviser, at tilsynet ukritisk har stolet på banken. Men det er Lisbeth Bech Poulsen langt fra enig i.

»I forhold til at det er Danmarks største bank, så synes jeg slet ikke, man har været kontant og hård nok i forhold til at få efterprøvet, om det, man fik at vide, var rigtigt. Der har i for høj grad været en tillidskultur, og den går desværre ikke, når der er tale om en kontrol- og tilsynsmyndighed«, siger hun.

Venstres erhvervsordfører Torben Shack Pedersen er ikke helt så hård i sin kritik af det danske finanstilsyn. Han påpeger i stedet de kendte mangler hos den estiske kontrolmyndighed og naturligvis Danske Bank. Men han istemmer sig tvivlen om, hvorvidt det danske tilsyn stolede for meget på Danske Bank.

»Jagtede de hårdt nok de oplysninger fra banken, de havde brug for? Man kan godt tvivle på, om det kunne have været håndteret anderledes«, siger han.

Formanden for Folketingets erhvervs-, vækst- og eksportudvalg, Morten Bødskov, der med det forbehold, at han endnu ikke har læst detaljerne i rapporten, ikke synes, der er baggrund for »voldsom kritik« af tilsynet.

Erhvervsminister Rasmus Jarlov (K) mener ikke, der er grund til kritik af Finanstilsynet i sagen.

Der er ikke noget, der tyder på, at Finanstilsynet har forsømt sine opgaver i den konkrete sag, siger erhvervsministeren til Ritzau.

»Men det er klart, at der er behov for et stærkere tilsyn og et stærkere finanstilsyn. Det er en opgave, der skal løses«, siger Rasmus Jarlov.

Finanstilsynets eget forslag til et styrket tilsyn fylder en stor del af deres rapport. Tilsynet kommer med 23 punkter med mulige forbedringer, der vil kunne gøre det danske tilsyn til et af de bedste i Europa - lige som erhvervsminister Rasmus Jarlov (K) har sagt, han vil have det.

Bedre beskyttelse af whistleblowere, strafansvar og hårdere konsekvenser, når bankledelsen svigter sit ansvar, er noget af det, som foreslås. Den del af rapporten er Lisbeth Bech Poulsen langt mere positiv overfor.

»Forslagene er rigtig gode. Det er næsten som at kigge i SF’s eget idékatalog«, siger hun.

Også venstres erhvervsordfører Torben Schack Pedersen var positiv overfor forslagene:

»Jeg synes, initiativerne er ganske udmærket«.