Borgerforslag myldrer frem: Kun fem har nået de magiske 50.000 underskrifter - ét skraber bunden med kun ti

Politikerne ville med borgerforslagene have danskerne til at engagere sig i samfundsspørgsmålene. Erfaringerne viser, at interessen er stor, men evnen til at komme i mål er mindre. Kun en håndfuld forslag er kommet i mål.