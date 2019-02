Økonomien i nyt vurderingssystem skrider

Udgiften til at udvikle og drive det nye system til vurdering af 2,2 millioner ejendomme i Danmark bliver væsentlig højere, end regeringen har regnet med. Det fremgår af et hidtil hemmeligholdt aktstykke, som skatteminister Karsten Lauritzen (V) sidste år sendte til Folketingets Finansudvalg.

Skatteministeren skriver i aktstykket, at omfanget og kompleksiteten i at udvikle det nye system har vist sig at være »væsentlig undervurderet«. Han bebuder derfor, at ministeriet senere bliver nødt til at bede om flere penge.

»Finansudvalget orienteres ved nærværende aktstykke om, at der er tale om en væsentlig ændring af omkostningerne«, skriver skatteministeren i aktstykket.

Han bebuder »et nyt og konsolideret aktstykke for hele arbejdet med udviklingen og tilretningen af nye og eksisterende it-systemer«.

Karsten Lauritzen skriver i en skriftlig udtalelse til Politiken, at han »skal være den første til at understrege, at det både tager tid og koster penge at udvikle et nyt ejendomsvurderingssystem«.

»I regeringen er vi klar til at investere de penge, der skal til for at give danskerne ordentlige ejendomsvurderinger. Så ja, det er ikke problemfrit, det tager tid, og det bliver måske en smule dyrere«.

Et flertal i Folketinget – regeringen, Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet og Radikale – afsatte i 2016 2,7 milliarder kroner til udvikling og drift af det nye vurderingssystem fra 2017 til 2020. I beløbet indgår udgiften til det personale, som skal foretage vurderingerne og behandle de mange klager, som ventes at komme fra boligejere, der i 7 år har været afskåret fra at klage over vurderingen.

De seneste vurderinger af ejerboliger blev foretaget i 2011, hvor Skat blandt andet forhøjede grundværdierne i hovedstadsområdet med 49 procent, selv om priserne havde været uændrede siden 2009. Rigsrevisionen kritiserede i 2013 vurderingen af de 1,7 millioner ejerboliger for at være den mest fejlagtige nogensinde. 41 procent af vurderingerne var for høje.

Det fik den daværende S-SF-R-regering til at aflyse den nye vurdering og fastfryse den fejlagtige 2011-vurdering, indtil der var udviklet et nyt system. Det skulle have været klar i 2015, men er siden blevet udsat tre gange. Først af daværende skatteminister Benny Engelbrecht (S) og to gange af nuværende skatteminister Karsten Lauritzen.

Fortroligt

Det er en særlig afdeling i Skatteministeriet, som sidste år blev flyttet til Udviklings- og Forenklingsstyrelsen, der arbejder med at udvikle det nye ejendomsvurderingssystem.

Skatteministeren oplyser i aktstykket, at der er opstået en række problemer med at få det nye system til at virke, så det kan opkræve ejendomsskatter.

Systemet skal kunne trække på oplysninger om tidligere vurderinger og skattebetaling fra eksisterende systemer i Skat. Systemet skal også kunne ekspedere tilbagebetaling til de boligejere, der har betalt for meget i ejendomsskat siden 2013. Ministeriet har anslået det beløb til at være 13 milliarder kroner. Og endelig skal det nye system kunne udveksle oplysninger på tværs af skattemyndighederne og en række andre offentlige myndigheder.