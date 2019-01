DF's gamle allierede advarer mod pensionsindgreb: Det er komplet umuligt

Da danskernes pensionsalder senest var et politisk stridspunkt, var daværende finansminister Thor Pedersen (V) hovedarkitekten bag at lade pensionsalderen stige i takt med levealderen. Det skete med det brede velfærdsforlig, som VK-regeringen vedtog i 2006 sammen med S, DF og R.

Nu ønsker et flertal i Folketinget med S og DF i spidsen at gøre op med den reform, Thor Pedersen kalder sit hjertebarn. Partierne vil tvinge regeringen til at forhandle om en differentieret pensionsalder, så udvalgte grupper kan på pension før andre.

»Det kan simpelthen ikke lade sig gøre«, advarer Thor Pedersen. Han var blandt de absolut foretrukne Venstre-ministre hos Pia Kjærsgaard og Kristian Thulesen Dahl, som han lavede alle finanslove med fra 2001 til 2007.

Overblik Pension er blevet en varm politisk kartoffel Socialdemokratiet præsenterede i sidste uge et udspil, der skal give nedslidte danskere ret til at gå tidligere på pension. En konkret model skal ifølge formand Mette Frederiksen først udarbejdes efter et valg i samarbejde med arbejdsmarkedets parter, men det skal være objektive kriterier, der afgør, hvem der kan trække sig tilbage før andre. En stærk markør i den forbindelse skal være antallet af år på arbejdsmarkedet. Har du arbejdet i over 40 år, kan du måske gå to eller tre år før på pension, end du ellers ville kunne, lød et bud fra Frederiksen, der dog ikke har lagt sig fast på noget som helst endnu. Dansk Folkepartis formand, Kristian Thulesen Dahl, omfavnede i denne uge Socialdemokratiets forslag og sikrede dermed umiddelbart, at der er flertal i Folketinget for en differentieret pensionsalder. Thulesen Dahl så dog helst, at en aftale kommer i stand inden et folketingsvalg. Presset af de to partier meddelte Lars Løkke Rasmussen, at regeringen nu vil indkalde til et møde. Radikale Venstre præsenterede torsdag sit bud på en pensionsreform. Partiet vil indføre en seniorpension i stedet for den nuværende seniorførtidspension. Den skal finansieres ved at fremrykke den allerede planlagte stigning i pensionsalderen. Vis mere

Thor Pedersen understreger, at han ikke er ude med et partipolitisk budskab, men er bekymret for det system, han selv har defineret:

»Det er ikke mit ærinde at kritisere Kristian Thulesen. Jeg vil bare gøre opmærksom på, hvad det er for en sump, man vil bevæge sig ud i«.

Pedersen opponerer ikke mindst imod partiernes idé om at lade antallet af år på arbejdsmarkedet afgøre, om borgere kan trække sig tidligere tilbage end efter de nuværende regler. Som et eksempel på hvor svært det er at definere, hvor længe en person har været på arbejdsmarkedet, siger Thor Pedersen:

»Fiskerne har et hårdt job. Men hvordan regner du fiskernes arbejdstid ud? Er det, når de er på havet, at det er hårdt? Eller når de sidder derhjemme og får en psykisk belastning, fordi de venter på at få lov til at gå på havet?«.

Antallet af år i arbejde vil slet ikke lokalisere de nedslidte, medmindre man fra politisk hold også udvælger særlige jobs, der er fysisk hårde. Og her bliver øvelsen endnu mere vanskelig, mener Thor Pedersen. Derfor er det nødvendigt med en individuel vurdering, hvad S ikke har lagt op til.

I Dansk Folkeparti vil formand Kristian Thulesen Dahl ikke forholde sig til Thor Pedersens indvendinger. Finansordfører René Christensen fastholder, at både antal år på arbejdsmarkedet og særlige erhvervsgrupper er oplagte kriterier for den individuelle pensionsalder.

»Man skal tage det alvorligt, at der er nogle mennesker, som har et job, der er fysisk og psykisk mere krævende end andre, og det kan godt være, de får mulighed for at bidrage i en lidt kortere periode«, siger han.

»Og så anerkender jeg selvfølgelig, som Thor Pedersen også siger, at det her ikke lige er at gå over i Finansministeriet og sætte to streger under facit«.

Dansk Folkeparti har ikke selv skitseret, hvordan en ny model kan se ud, men afventer, at regeringen – presset af DF og S – indkalder til et møde. Radikale Venstres Martin Lidegaard er »et langt stykke ad vejen enig med Thor Pedersen«: »Hvis man udvælger dem, der for eksempel ikke har en uddannelse, er der en kæmpe gruppe af nedslidte, der ikke får chancen«.

Derimod gør Thor Pedersens kritik ikke indtryk på Mogens Lykketoft (S), der også forhandlede velfærdsforliget fra 2006.

»Nu skal jeg sige en ting til Thor Pedersen, som han måske ikke er opmærksom på: I 2006 var aftalen meget, meget klar, at vi gik ind på, med meget stor forsigtighed, at hæve pensionsalderen. Men betingelsen var, at man bevarede en femårig efterløn«, siger han og fortsætter:

»Den betingelse lavede de borgerlige partier i 2011 et fuldstændigt forligsbrud på ved at strangulere efterlønnen. De partier har brudt den aftale, som Thor Pedersen og jeg lavede. Det er det, der skal rettes op på nu«.

At det blev Mette Frederiksen, der som beskæftigelsesminister formelt gav efterlønnen dødsstødet, var kun fordi, partiet var »i benlås« af radikales aftale med VKO, siger Lykketoft.

Det var torsdag ikke muligt at få en kommentar fra regeringen.