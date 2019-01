Nyhedsanalyse: Alvorlig nepotismesag fastholder fokus på dårlig ledelse i forsvaret

Chefen for den danske hær risikerer en fængselsstraf for at fremme hustruens karriere. Anklagerne om moralsk forfald og nepotisme trækker dybe spor i forsvaret.

Hvordan kan man overbevise menige soldater og håbefulde unge officerer om, at deres karriere i forsvaret af nationen alene afhænger af dygtighed, flid og mod? Det spørgsmål får både forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen (V) og forsvarets top sværere og sværere ved at ryste af sig.

Auditørkorpset er forsvarets uafhængige anklagemyndighed. Auditørens beslutning om at rejse sigtelse mod den hjemsendte hærchef, generalmajor H.C. Mathiesen efter både den civile og den militære straffelov betyder, at ’møgsagernes vagtparade’ vil klæbe til forsvarets ry i måneder og måske år fremover.

I første omgang vil åbne retsmøder holde liv i den pinagtige sag. Det hører med i billedet, at en del af sagen ville blive forældet, hvis sigtelserne ikke kom nu. Men Auditørkorpset bevæger sig næppe ud i en så vigtig sag, der er uden sidestykke i nyere dansk militærhistorie, uden at være helt overbevist om, at det vil føre til en egentlig tiltale og dom. Hærchefen har været hjemsendt, siden sagen blev afsløret i det lille netmedie Olfi i efteråret.

H.C. Mathiesen fastholder sin uskyld via sin advokat, Torben Koch, der kalder sigtelserne for »fuldkommen absurde«.

Den uafklarede position som hjemsendt afholdt da heller ikke generalmajor H.C. Mathiesen fra at få en julehilsen til sine topofficerer læst op af den fungerende hærchef i form af oberst Keld Robert Christensen. Det indbragte begge officerer en reprimande fra forsvarschef Bjørn Bisserup: »Uanset hensigten kan det opfattes, som om H.C. Mathiesen fortsat øver indflydelse på ledelsen af Hærstaben«, har Bisserup forklaret til Olfi.

Ikke den eneste sag

Det videre juridiske forløb til trods skaber sagen i sig selv problemer for forsvaret i årene fremover.

Det hænger sammen med, at sagen om generalmajorens indtil nu vellykkede bestræbelser på at fremme hustruens militære karriere ved blandt andet at ændre optagelsesvilkår på eftertragtede uddannelser, ikke er den eneste. En ny straffesag mod finansdirektøren i Forsvarskommandoen truer om hjørnet – hun fik angiveligt kæresten ansat, skaffet ham klækkelige engangsvederlag og fik banet en hurtig vej videre for ham mod de mest eftertragtede stillinger i forsvaret.

Men langt værre er det, at selve ministeriets departementschef, Thomas Ahrenkiel, og i mindre grad forsvarschefen, general Bjørn Bisserup, også ligger anskudte tilbage på slagmarken. Da sagerne om hærchefen og finansdirektøren kom frem, købte ministeriet i stor hast en undersøgelse hos Kammeradvokaten.

Regningen lød på over 400.000 kroner. For de penge fik departementschefen Kammeradvokatens ord for, at han var inhabil i en sag om lønforhøjelse til sin på det tidspunkt hemmelige kæreste i ministeriet. Forsvarschefen viste sig ikke at have været inhabil i en sag om optaget på officersskolen, hvor hans søn søgte optagelse, men generalen skulle have orienteret sine foresatte – forsvarsministeren og departementschefen – om, at der kunne være et spørgsmål om inhabilitet.

Konklusionerne i det juridiske bestillingsarbejde fik ingen følger for de to øverste i systemet. De er nu i stedet sat i spidsen for en moralsk offensiv og oprydningsaktion især indenfor det avancementssystem, som i soldaterkredse beskrives som ’ikke bedste mand til jobbet, men bedste ven til jobbet’. Det bliver en svær mission.

Det har tilsyneladende været en nærmest offentligt kendt hemmelighed internt i ikke mindst officerskorpset, at nepotisme og tjenestemisbrug var en del af enkelte iøjnefaldende stillingsbesættelser højt oppe i hierarkiet. Men først da mediepresset blev for stort, kom det til handling – det efterlader indtryk af et dysfunktionelt system.