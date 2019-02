Først var det sol og vind: Problemer med stigende grundvand blev til klimavenlig løsning: I Taastrup luner de sig ved grundvandspumpen

Et nyt anlæg henter fjernvarme fra det grundvand, der plager husejere i et lavtliggende område. Resultatet er klimavenlig energi.

Egentlig har det været istiden, der giver problemer i et boligkvarter i Taastrup.

Men løsningen er særdeles nutidig. Og banebrydende miljøvenlig på en måde, resten af landet kan lære af.

Et boligområde har i de seneste år haft betydelige problemer med et grundvandsspejl, der stille og roligt er steget. I 1970’erne blev der bygget parcelhuse på området. Dengang så det ud til at være en fin idé. Grundvandet lå flere meter nede under jordoverfladen og kom ikke i nærheden af kældrene.

Så begyndte vi at spare på vandet. Og så steg grundvandsspejlet med fem meter, så det i dag ligger 30 centimeter under jordoverfladen. Resultatet er kældre, der er smaskvåde af vand, som trænger op gennem fundamentet eller pibler ind gennem sprækker i væggene.

Nu ser det imidlertid ud til, at andelsselskabet Høje Taastrup Fjernvarme (HTF) løser problemerne for de ramte husejere, samtidig med, at den har fundet sig en billig og effektiv fjernvarmekilde. Det er en løsning, der ventes at kunne forsyne op mod 50.000 danske fjernvarmekunder med meget billig energi inden 2025, forudser Kim Behnke, der er vicedirektør i Dansk Fjernvarme.

Også seniorkonsulent Claus Vangsgård venter at komme til at se mere af den slags varmeanlæg: »Det er en lettilgængelig energikilde«. Med pumper drevet af vindstrøm har det gode perspektiver: »Man kan sagtens forestille sig, at varmeforsyningen bliver energineutral på grund af det her. Dens største energiudgift er pumperne«.

Vandet leverer varmen

HTF pumper grundvand op fra cirka ti meters dybde, kører det gennem en varmeveksler og leder derefter vandet ud i den lokale å. Resultatet er, at dens kunder får adgang til billig og miljøvenlig fjernvarme. Forbedringerne for husejerne er en bonus. Det samme er det for Mølleåen, der tilføres iltet vand til gavn for fisk og planter i dens løb.

Den manøvrer giver HTF energi svarende til varmeforsyningen til omkring 550 huse, når det nye anlæg er kørt ind, vurderer teknisk chef Uffe Schleiss.

Det oppumpede grundvand får lov at ’aflevere’ sin varme, inden det ledes ud i åen. Resultatet er på det nærmeste fuldstændigt CO 2 -frit.

»Det er fjernvarme med en bæredygtig løsning«, siger Schleiss.

Istidsgrøfter tømmes for grundvand

Da den seneste istid var ved at være ovre, dannede smeltevandet grøfter, da det løb væk. De grøfter blev med tiden fyldt med sand. Og så kom parcelhusene oven på for små 50 år siden. Dengang blev grundvandet udnyttet til vandforsyningen, så det gav ikke nogen problemer for boliger, de lå oven på de underjordiske sandgrøfter. Det kom, da grundvandet steg.

Det er fra dem, fjernvarmeselskabet nu henter vandet til sin store nye varmepumpe på Mølleholmen. Det kunne straks mærkes, da det første gang blev sat i gang. Da faldt grundvandsspejlet 44 centimeter og beboerne med udsatte kældre kunne med det samme se vandet forsvinde fra de utætte kældre.

Over hele Sjælland ses grundvandsspejlet stige i disse år. Det ligger i dag en-to meter højere en førhen. Her vil et anlæg som det i Taastrup kunne blive relevant. For i alt 16 millioner kroner har HTF fået en central, der kan trække varmen ud af vandet uden at belaste klimaet eller miljøet.

Det kan blive en fin forretning, forudser den tekniske chef.

»Hvis det, som vi venter det, kommer til at køre 7.000 timer om året, er det det tjent hjem på 11 års tid. Det er bygget til at kunne fungere i 20 år«.

Det er en fleksibel varmekilde. Når andre varmepriser, for eksempel fra affaldsforbrænding, er nede, så kan det stå stille. Når de går op, kan der trykkes på startknappen og pumperne, kompressorerne og varmevekslerne går i gang med at udnytte grundvandets højere temperaturer til varmeforsyningskunderne.

Fjernvarmebranche: Flere kommer til at få varmen fra grundvandet

Det er en lokal produktion af den slags, vi kommer til at se mere af i fremtiden. Tiden er ikke til meget store, centrale anlæg, hvor der for eksempel må hentes affald i udlandet for at stille de store ovnes appetit og få fremstillet varme. I stedet kan små lokale løsninger bidrage.

Dansk Fjernvarmes direktør Kim Behnke ser store muligheder for varme fra grundvandet i områder, hvor drikkevandsboringer er ødelagt at landbrugets sprøjtegifte.