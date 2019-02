Kronprinsen kan sælge billetter: 54.000 har købt løbsnummer til Royal Run på bare to uger

Det lignende en engangsforestilling, da kronprins Frederik 21. maj sidste år blev fragtet rundt gennem Danmark i helikopter for at løbe en engelsk mile (1,609 km) eller 10 km med danskere i Aalborg, Aarhus, Esbjerg, Odense og København. Men løberfesten, der tiltrak 71.000 mennesker, er åbenbart kommet for at blive.

For efter blot 14 dage er der solgt over 54.000 løbsnumre til den nye udgave af Royal Run, der i år afvikles 1o. juni, 2. pinsedag (bortset fra i Klaksvig, hvor der løbes 1. juni sammen med kronprins Frederik).

Dermed er Royal Run fire måneder før afviklingen allerede blevet Danmarks største motionsløb, hvis man ser bort fra DHL over flere dage. Man skal lægge deltagerantallet fra Cph Half, Eremitageløbet i Dyrehaven og Eventyrløbet i Odense sammen for at komme op i nærheden.

»Det er mildt sagt overraskende. Det er langt mere, end vi havde forventet og turdet håbe på. Sidste år var jo en enestående begivenhed, så vi anede ikke, hvad der ville ske, når vi ikke på samme måde havde fødselsdagseffekten«, siger Jakob Larsen, direktør for Dansk Atletik.

Nu med 5 kilometer

I år er det dog kun Aalborg, Aarhus og København, der er med, og i Aarhus er der allerede udsolgt. I den nye version af løbet har man også indført endnu en distance. Ud over mile og 10 kilometer kan man nu også løbe 5 kilometer. For målet er at få så mange som muligt med.

Fakta Royal Run Royal Run foregår 1. juni på Færøerne og 10. juni i tre danske byer. Man kan vælge mellem engelsk mile (1,609 km), 5 km eller 10 km. (Nogle byer har kun to distancer). Klaksvík, Færøerne: 2.662 tilmeldte

Aarhus: 16.144 tilmeldte (UDSOLGT)

Aalborg: 9.386 tilmeldte

København/Frederiksberg: 25.891 tilmeldte Info og tilmelding på Royal Run Vis mere

»Det glæder os, at hver tredje løber på vores mile sidste år aldrig havde løbet et motionsløb før. Og denne gang ser det ud til, at 30 procent af de tilmeldte på tværs af alle distancerne er debutanter«, siger Jakob Larsen, der også er glad over at have en kvindeandel på 60 procent – hvor man ved andre motionsløb har 60 procent mænd.

»Jeg tror, vi er lykkes med vores fokus på dem, der ikke i forvejen er inkluderet i løbeverdenen. Det er okay, hvis nogen vil løbe hurtigt, men i vores retorik og i vores billeder fra begivenheden, går vi mere op i de ældre, dem der går lidt – eller dem, der bare har en fest«, siger Jakob Larsen fra Dansk Atletik, der dog også lige afvikler DM i 10 km i København. Men bare rolig. De er hurtigt af vejen.

»Gennemsnitstiden på milen var sidste år 13 minutter, og det er jo lige ved, at man kan gå. Men det gør ikke noget, at det går langsommere. Vi vil have alle med«.

Jakob Larsen ved ikke, om de mange tilmeldinger skyldes en early bird-pris (da man til og med i dag kan spare op til 50 kroner), men uanset om tallet kommer til at stå lidt stille nu, er succesen hjemme.

Kronprins Frederik kommer til at løbe med i København på 10 km, udover sin gæsteoptræden på Færøerne.