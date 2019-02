Falck-ledelse var vel vidende om hemmelig plan

Den øverste ledelse i Falck kendte til selskabets egen strategi mod konkurrenten Bios i 2014 og 2015. Det står sort på hvidt i interne mails, som Konkurrencerådet offentliggjorde på deres hjemmeside fredag.

»Falck havde med den overordnede, ekskluderende strategi til hensigt at bevare sin meget stærke markedsposition som den eneste landsdækkende udbyder af ambulancetjeneste i Danmark«, skriver Konkurrencerådet i sin afgørelse.

I de interne mails bliver en såkaldt masterplan omtalt, og det er især denne direkte omtale, der onsdag fik Konkurrencerådet til konkludere, at Falck har misbrugt sin markedsposition til at presse konkurrenten Bios af markedet.

»Kære alle. I samarbejde med [kommunikationsbureau X] er vedhæftede masterplan for vores videre indsats udarbejdet«, skriver en unavngiven medarbejder i en mail til Falcks ledelse i september 2014.

Masterplanen gik ifølge Konkurrencerådet ud på at hyre kommunikationsbureauer, der skulle videregive historier til pressen, så det ikke var klart for hverken journalister eller modtagere, at det i virkeligheden var Falck, der stod bag. Derudover oprettede virksomheden en gruppe på et unavngivet socialt medie, der var kritisk over for Bios.

Umiddelbart efter at Bios i 2014 vandt udbuddet, klagede Falck til Klagenævnet for Udbud. Af de interne mails fremgår det dog, at Falcks ledelse muligvis havde skjulte motiver med klagen.

I en mailkorrespondance fra 19.-20. september 2014 mellem to chefer står der:

»Med al sandsynlighed får vi ikke meget ud af klagen, men det er der jo ikke noget nyt i. Vores mulighed er at holde os til den plan, vi har lagt på medarbejdersiden. Jeg tør ikke byde på sandsynlighederne, men hvis vi har reddernes loyalitet, har vi fat i den lange ende – og det var jo også kun af hensyn hertil (samt den præventive effekt i forhold til de kommende udbud), at vi klagede i det hele taget. Vi bør overveje, om vi kan og skal gøre mere på medarbejdersiden, synes jeg. Mvh. [navn]«.

Pinligt, men ikke ulovligt

Falcks nuværende topchef, Jakob Riis, undskyldte inden Konkurrencerådets afgørelse Falcks ageren over for Bios. Han kaldte deres opførsel for »pinlig« og »ærgerlig«.

Men han slog samtidig fast, at Falck ikke havde brudt konkurrenceloven.

Efter at Konkurrencerådet offentliggjorde sin afgørelse, slog Falcks ledelse samtidig fast, at de har til hensigt at anke rådets afgørelse.

Rådet venter, til ankesagen er afgjort, inden de officielt anmelder sagen til bagmandspolitiet.

Det hollandske selskab Bio gik konkurs i sommeren 2016. Konkursen skyldes blandt andet, at virksomheden havde overordentlig svært ved at tiltrække nok reddere.

Efter konkursen varslede selskabet, at de ville sagsøge Falck for 90 millioner kroner, fordi de mente, at Falck helt bevidst havde forsøgt at forpurre deres chancer for at drive succesfuld ambulancedrift i regionen. De ville dog afvente Konkurrencerådets afgørelse.