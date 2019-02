Socialdemokratiet malede frihedskæmperen Poul Rasmussen fra 'Henny' ud af historien

Poul Rasmussen er omtrent 18 år gammel, som han står der og læner sig op ad styrehuset på ’Henny’.

De ombordværende smiler på det kornede sort-hvide fotografi af kutteren, der skyder en pæn fart på vandet.

Billedet må være taget engang i maj 1945, mener han. Den unge mand og de andre om bord er på vej hjem fra Sverige til et Danmark, der netop var blevet frit efter fem års tysk besættelse.

Fjernet fra billedet

Det er et af de få fotografier af de kuttere, der var med til at redde jøder og andre flygtninge og bringe dem i sikkerhed i Sverige. Det er nok derfor, motivet indgår i Socialdemokratiets nye maleriserie om partiets historie.

Motivet er blot ændret, som det hænger der i partiets gruppeværelse på Christiansborg. Poul Rasmussen og de andre fiskere fra ’Henny’ er væk. I stedet er socialdemokraten Vilhelm Buhl sat ind i styrehuset, og der, hvor Rasmussen og de andre står, viser billedet i stedet Hans Hedtoft med hustruen, Ella, ved sin side.

I dag er Poul Rasmussen 93 år. Han husker ikke helt, hvor fotografiet blev taget, eller hvem det var, der trykkede på udløseren. Men han er ret sikker på, at det skete under turen hjem mod Strandby lidt nord for Frederikshavn i Vendsyssel, som han og andre fiskere i al hast måtte forlade i krigens sidste tid og nu kunne vende tilbage til efter befrielsen.

Her i Strandby var fiskerne ikke ligefrem socialdemokrater. Poul Rasmussen

Han har ikke den store lyst til at lade sig gå på af motivændringen i den socialdemokratiske historieskrivning. Men der er ikke grundlag for at tage ’Hennys’ besætning til indtægt for efterlevelsen af Buhls politik. Tværtimod.

»Her i Strandby var fiskerne ikke ligefrem socialdemokrater«, siger han diplomatisk.

Kritiseret af historikere

Historikere beskriver motivet på maleriet som »historieløst« og »stærkt problematisk«. Vilhelm Buhl havde under besættelsen samarbejdet tæt med tyskerne og holdt i september 1942 en tale i radioen, hvor han opfordrede befolkningen til at stikke frihedskæmpere, så de kunne pågribes, og sabotagen mod tyskernes militære mål kunne standses.

»Det var jo ikke godt«, siger Poul Rasmussen i dag om den tale. Og så hæfter han sig i øvrigt ikke meget mere ved det: »Var der ikke mange, som kom til at sige noget, de ikke skulle have sagt?«

»Jeg deltog ikke meget i politik dengang«, siger han om diskussionen af Vilhelm Buhls rolle.

Kutter smuglede våben til modstandsbevægelsen

I 1944 kunne han mønstre som yngstemand og fisker på ’Henny’, der allerede dengang havde været benyttet aktivt under modstandskampen.

Blandt andet havde hun året forinden været ovre under den britiske kyst for at hente våben og britiske agenter. Våbnene, inklusive sprængstoffer, blev pakket ned i bunden af lasten med fisk oven på. Agenterne blev gemt inde i maskinrummet, hvor vodgarn og andet grej blev stablet foran dem.

Og så sejlede de hjemad. Blot for at blive standset af et tysk krigsskib ved indsejlingen til Limfjorden ved Thyborøn, hvor soldater bordede ’Henny’ for at undersøge lasten.

JØDEAKTIONEN I oktober 1943 forsøgte tyskerne at pågribe danske jøder, så de kunne sendes til dødslejrene syd for grænsen. Den tyske rigsbefuldmægtigede Werner Best sørgede for, at oplysninger om planerne blev lækket, så jøderne kunne nå at forlade deres hjem, inden Gestapo gik i gang. Over 7.000 nåede at blive bragt i sikkerhed i Sverige, hjulpet af modstandsbevægelsen og fiskere, der stod for transporterne. 481 blev taget af tyskerne og sendt til koncentrationslejren Theresienstadt. 52 af dem døde. Læs mere om begivenhederne i Politikens artikelserie fra 75-året for redningsaktionerne. Kronik: Min mor og jeg var fanger i koncentrationslejren Ravensbrück. Jeg var 2 år gammel Vis mere

Poul Rasmussens bror Willy var med og fortalte siden, at marcipanlugten forekom ham skræmmende tydelig, da lugerne til lasten blev slået op. Det var lugten af Nobel 808-sprængstof, som den britiske Special Operations Executive brugte i sine forsyninger til frihedskæmpere på det europæiske fastland. Tyskerne opdagede imidlertid ikke våbensendingen.

De fandt heller ikke de britiske agenter, der sad klar i deres skjul i maskinrummet med maskinpistolerne rede. Godt nok var en tysk soldat så længe dernede, at besætningen troede, at briterne var afsløret. Tyskeren var imidlertid smed og var blevet stærkt interesseret i motoren, en 1-cylindret Vølund med 100 hestekræfter.

Han kom til besætningens lettelse endelig op på dækket, begejstret over den spændende maskine og uden at have ænset, at han stod ganske nær nogle udenlandske agenter.

Risikabel indsats

Det var ikke ufarligt at tage togter over Nordsøen: »Fiskerne blev angrebet af fly og beskudt. Mange var gennemhullede, når de kom ind«, siger Poul Rasmussen.

Faren for fartøjerne var også tæt på. Ud for den lille havn i Vendsyssel havde tyskerne udlagt hele 117 søminer. Det kostede adskillige fiskere livet og betød, at omkring hver 10. fiskekutter fra havnen blev sprængt, når de kom for nær det tyske djævelskab.

Selv kom Poul Rasmussen sammen med adskillige andre strandbyboere til at spille en rolle i redningen af danske jøder og andre, der skulle bringes i sikkerhed. Smedemester Ejnar Larsen og fiskeskipper Herluf Aaen mobiliserede lokale, der kunne hjælpe, da det gjaldt. Aaen havde kontakten til frihedskæmpere i Aalborg, til den navnkundige modstandsmand Jens Toldstrup og til det britiske SOE.

Herluf Aaen er med på fotografiet af ’Henny’ og ses som manden, der med en blød hat står lige ved indgangen til styrehuset. Han er også udeladt på maleriet i det socialdemokratiske gruppeværelse på Christiansborg. Hans indsats i modstandskampen var betydelig og blev påskønnet af de allierede. Han var inviteret med til Winston Churchills begravelse, og da han gik bort, blev der officielt kondoleret fra USA, Storbritannien og Israel.

Han fortjente ingenting. Når man tænker på, at modstandsfolk blev fanget og sendt i koncentrationslejre, så er det ikke berettiget at lade ham optræde på den måde. Eskild Aaen

At Vilhelm Buhl optræder på den kendte modstandsmands fiskekutter, generer de efterladte.

»Jeg synes ikke, Vilhelm Buhl skulle være der. De kunne have puttet modstandfolk ind. Han fortjente ingenting. Når man tænker på, at modstandsfolk blev fanget og sendt i koncentrationslejre, så er det ikke berettiget at lade ham optræde på den måde. Det synes jeg bestemt ikke«, siger hans søn, Eskild Åen, i dag.

Flere ture med flygtninge til Sverige

Blandt de fiskere, Herluf Aaen fik med i modstandskampen, var den unge Rasmussen, der påmønstrede ’Henny’.

Den første tur husker han tydeligt.

»Vi sejlede ud med flygtninge. I begyndelsen måtte man kontakte de svenske fiskerbåde, man mødte. Det var ikke altid, de ville tage imod nogen, især ikke hvis de lige var taget på havet«.

»Den første sagde nej. Så sejlede vi rundt til 6-7 stykker, men ingen ville have nogen med. Så vendte vi tilbage til den første. Den havde mange unge i besætningen, og de havde vist snakket om det i mellemtiden. De tog dem med om bord og sejlede til Göteborg«, siger Rasmussen.

Han talte aldrig rigtig med dem, der kom med. Der var 10-12 stykker – og enkelte gange mange flere – med på turene.

»Det var alle slags mennesker. Der var også russere med. De var flygtede krigsfanger«.