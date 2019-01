Historikere undrer sig over Sass Larsens bestillingskunst med statsminister Buhl som jødernes redningsmand

Historikere undrer sig over, at Socialdemokratiet fremstiller den tidligere statsminister Vilhelm Buhl som redningsmand for jøderne under besættelsen. Manden havde forinden opfordret til at angive frihedskæmpere. Historiker bag motivet påpeger omvendt, at socialdemokrater muliggjorde flugten til Sverige.