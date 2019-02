Branche: Pr-firma gik over stregen med Falck

Kommunikationsbureauet Advice gik langt over stregen, da de indgik en ’fortrolighedsaftale’ med Falck, der gik ud på at sværte konkurrenten Bios til, mener branchen. Men flere af de anvendte strategier bruges i dagligdagen.

Den kampagne, som Falck og kommunikationsbureauet Advice søsatte sammen i nyhedsmedier og på Facebook for at stille ambulancetjenesten Bios i et dårligt lys, gik langt over stregen og er ikke hverdagskost i kommunikationsbranchen.

Det slår tre repræsentanter for branchen fast.

»Det er ikke udtryk for god skik, og det er ikke arbejdsmetoder, som på nogen som helst måde er udryk for, hvordan det foregår i branchen. Det er en del af vores etiske kodeks, at man skal være åben og tydelig om, hvem man arbejder for«, siger Tine Aurvig-Huggenberger, der er formand for brancheorganisationen Kreativitet & Kommunikation, hvor Advice er medlem.

FAKTA Seneste udvikling i Falck-Bios-sagen Lørdag bekræftede den administrerende direktør i kommunikationsbureauet Advice, Espen Højlund, at det var Advice, der samarbejdede med Falck om en kampagne mod ambulanceselskabet Bios. Det skete, efter Konkurrencerådet i en redegørelse har erklæret, at Falck misbrugte sin markedsposition til at presse konkurrencen Bios ud af markedet, og at Advice hjalp Falck med at miskreditere konkurrenten. »Ved en umiddelbar gennemlæsning af afgørelsen kan vi konstatere, at vi på flere parametre ikke lever op til de værdier og standarder, vi har, og de forventninger omverdenen har til os. (...) Det beklager vi dybt«, skriver Espen Højlund, der bebuder »dyb selvransagelse« og en skærpelse af kommunikationsbureauets interne »værdier og guidelines«. Peter Goll, daværende direktør i Falck og en central aktør i informationskampagnen mod Bios, gik i dag for første gang ud og kommenterede Konkurrencerådets afgørelse. Det skete på hans Facebook-profil, hvor han blandt andet skriver: »Jeg har i weekenden for første gang læst den (redegørelsen fra Konkurrencerådet, red.). Det er grim læsning«. »Jeg har begået fejl – og beklager min egen andel i sagen. Jeg har lært meget af den – og har siden i mit arbejde haft et stort fokus på at tage læringerne med mig og sikre i mit arbejde, at integriteten altid er med. For hvis først den er tabt, så er det hele tabt - som denne sag meget tydeligt viser«, tilføjer Peter Goll. Falck havde oprindeligt meldt ud, at selskabet ville anke Konkurrencerådets afgørelse. I dag oplyste Falck dog, at selskabet nu dropper at anke afgørelsen. Også i dag oplyste Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen på Twitter: »Vi forbereder nu en politianmeldelse (af Falck, red.), der bliver sendt til Bagmandspolitiet med henblik på strafferetlig forfølgelse«. Med en droppet ankesag er der nu også banet vej for en erstatningssag. Kuratoren i konkursboet efter Bios’ danske selskab, Jan Bruun Jørgensen, oplyser til Ritzau, at Falck vil blive mødt af et erstatningskrav, som kuratoren er i gang med at udmåle. Vis mere

Hun bliver bakket op af Per Roholt, der er formand for Dansk Journalistforbunds afdeling for kommunikation.

»Det er ikke en praksis, jeg er stødt på før. Det er langt ud over, hvad jeg finder acceptabelt, fordi det ikke skaber en transparent proces. Hvis vi kigger på metoderne enkeltvis, er nogle af dem ganske vist meget anvendt og udbredt, men det er den samlede pakke, der er kritisabel«, siger han.

Advice bekræftede lørdag, at de er det ene af to bureauer, der arbejdede tæt sammen med Falck om at spænde ben for konkurrenten Bios.

Advice og Falck orkestrerede i fællesskab en ’masterplan’, der blandt andet gik ud på at oprette en kritisk facebookgruppe ved hjælp af stråmænd og mobilisere ambassadører for Falcks kritiske synspunkter.

Det skulle »skabe bekymring«, »borgerne og politikerne skal se for sig, at kvaliteten bliver ringere og responstiderne længere. Det bliver kaotisk, og folk risikerer at dø«, fremgår det af den strategi, som Konkurrencerådet har fået indsigt i.

Men det, som branchen finder allermest kritisabelt, er, at Advice ikke tydeligt gav udtryk for, at de var hyret af Falck, da de forsøgte at plante negative historier om konkurrenten Bios hos diverse nyhedsmedier.

»Den tilgang, hvor man åbenlyst har skjult, at man var part i en diskussion, synes jeg er det værste, for hvis vi skal have en åben dialog om, hvordan vi løser samfundets problemer og udfordringer, skal vi også spille med åbne kort«, siger Per Roholt.

I branchens etiske kodeks, der bl.a. er formuleret af Dansk Industri, står der, at lobbyister »gennem deres adfærd (skal) bidrage til, at deres virke er kendetegnet ved gennemsigtighed. Det gælder over for kunden, beslutningstagere samt i relation til det omgivende samfund«.

Men medieforsker ved Roskilde Universitet Mark Ørsten understreger, at det er en anerkendt strategi i branchen, at lobbyister forsøger at plante både negative og positive historier i landets nyhedsmedier.

»Denne type aktører er blevet mere aktive, og de forsøger i højere grad at komme igennem til nyhedsmedierne med deres historier. Om det lykkes eller ej, kan jeg ikke sige noget om. Men nyhedsmedierne er en meget vigtig platform i forhold til at placere forskellige typer af politiske budskaber, herunder også både positive og negative historier«, siger han til spørgsmålet om, hvor ofte det sker, at kommunikationsbureauer som Advice forsøger at plante negative eller skadelige historier.