Regeringen giver 2000 kroner i bytte for gamle brændeovne Det Økologiske Råd frygter, at regerings skrotningsordning for gamle brændeovne ikke vil give miljøgevinst.

Danskere, der sender gamle brændeovne på pension i den kommende tid, kan se frem til at modtage en skrotpræmie på 2000 kroner.

Tirsdag åbner miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen (V) for en midlertidig skrotningsordning.

»Jeg håber på, at vi får accelereret udskiftningen af de gamle brændeovne. Gamle brændeovne udleder mange flere partikler, end nye brændeovne gør«.

»Vi håber, at mange vil benytte lejligheden til at skifte den gamle oser ud med en ny, siger ministeren.

Ordningen er en del af regeringens klima- og luftudspil. Her er der afsat 46 millioner kroner til initiativet om at skrotte brændeovne, der er fra før 1995.

Målet med ordningen er at passe på miljøet. Puljen kan betale skrotningen af 19.000 brændeovne. Det handler om at komme af med de brændeovne, der forurener mest, påpeger ministeren.

»Det handler om at finde en balance, hvor vi stadig har den hygge, som mange af os forbinder med en brændeovn men uden den voldsomme forurening«, siger Jakob Ellemann-Jensen.

For nogle år siden blev der igangsat et lignende initiativ, hvor borgere fik 2000 kroner for at skrotte brændeovne fra før 1990. Her blev der skrottet 18.000 brændeovne fra november 2015 til oktober 2016.

Men Kåre Press-Kristensen, der er seniorrådgiver i Det Økologiske Råd, er ikke overbevist om, at tiltaget får den ønskede effekt.

»Man risikerer at bruge 46 millioner skattekroner, uden at man får nogen reel miljøgevinst ud af det«.

» Det er fordi, folk, der bruger denne ordning, vil formentlig alligevel have skiftet brændeovnen«, siger han.

Ifølge Det Økologiske Råd bliver der årligt skrottet mellem 20.000 og 25.000 brændeovne.

»Så vil det ikke give nogen ekstra udskiftning af brændeovne, og det vil sige, at man formentlig ikke får nogen ekstra miljøgevinst«, siger Kåre Press-Kristensen.

Det kan godt være, at nogle af dem ville blive skiftet ud alligevel, vurderer Jakob Ellemann-Jensen.

»De bliver udskiftet løbende hen ad vejen, men det her vil skubbe på og betyde, at vi hurtigere får en renere luft«, siger han.

Hos Det Økologiske Råd så man hellere, at man betalte folk for at forurene mindre og lagde afgifter på fyring med brænde.

ritzau