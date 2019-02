Politiken Undersøger

Huawei

Huawei er it-leverandør til det offentlige og har fingrene i kritisk digital infrastruktur i kraft af milliardkontrakter med TDC. Men det kinesiske selskab mistænkes i den vestlige verden for at være styret af den kinesiske stat og på eventuelle ordrer udøve spionage eller forvolde skade. Er der grund til bekymring over Huawei og firmaets forretningsmetoder i Danmark, eller er kontroverserne alene udtryk for en handelskrig og amerikansk protektionisme?

