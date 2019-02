Danmark går enegang i Norden ved at sende kvoteflygtninge hjem

Når udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V) nu lægger op til, at kvoteflygtninge skal indstille sig på at kunne blive sendt hjem igen hurtigst muligt, kommer Danmark til at gå enegang i Norden.

Det viser svar til Politiken fra regeringskontorer i Finland, Sverige og Norge.

»Kvoteflygtninge får permanent opholdstilladelse i Sverige og sendes ikke tilbage til deres hjemland«, skriver det svenske justitsministerium i en mail.

Udenrigsministeriet i Finland skriver, at man »anser genbosættelse som en holdbar løsning« og fortsætter:

»Kvoteflygtningene, der er henvist af UNHCR til Finland, returneres således ikke«.

Endelig skriver det norske Justits- og Beredskapsdepartementet:

»Nej, Norge sender ikke kvoteflygtninge tilbage, da det ville være i strid med langvarig praksis. Justis- og Beredskapsdepartementet ser intet behov for at ændre på det«.

Det er stik imod den danske regerings ønsker for Danmarks asylpolitik. Med paradigmeskiftet i udlændingepolitikken, som regeringen og Dansk Folkeparti er blevet enige om, ønsker Inger Støjberg at »sende et meget klart signal« til flygtninge om, at de skal indstille sig på at vende tilbage til deres hjemland, så snart forholdene er til det. Og det gælder altså også de såkaldte kvoteflygtninge, som FN’s Flygtningehøjkommissariat udvælger til at blive fordelt og genbosat i sikre lande.

Inger Støjberg har det fint med at gå enegang.

»Ja, det har jeg. Jeg indretter ikke min politik efter, hvad man gør i andre lande. Sverige, Finland og Norge må jo føre den politik, de vil, og vi fører den politik, som vi mener, er den rigtige«, siger hun.

Juridisk set kan kvoteflygtninge også i dag sendes hjem, hvis der bliver fredeligt i deres hjemland. Både UNHCR og Dansk Flygtningehjælp har dog påpeget, at det er imod selve ånden i FN’s kvotesystem, hvis modtagerlande begynder at sende kvoteflygtninge retur i stedet for på sigt at give dem permanent opholdstilladelse.

Splid i oppositionen

Svarene fra Norden tyder altså på, at de har ret. Finland nævner, at der kan være undtagelser fra hovedreglen om, at kvoteflygtninge ikke hjemsendes, men »i praksis sker dette (hjemsendelse, red.) meget sjældent«, lyder det.

Blandt oppositionspartierne skaber hele paradigmeskiftet og specifikt kvoteflygtninge splid. Mens Alternativet, Enhedslisten, Radikale og SF meget klart har sagt, at de stemmer imod det samlede lovforslag, vil Socialdemokratiet stemme for hele regeringens og Dansk Folkepartis pakke af stramninger.

SF vil med et ændringsforslag til lovforslaget forsøge at undtage kvoteflygtninge fra at kunne blive sendt hjem, men heller ikke det vil Socialdemokratiet støtte.

Udlændingeordfører Mattias Tesfaye udtrykte ellers ved førstebehandlingen af lovforslaget forundring over, at også kvoteflygtninge skal være omfattet af midlertidighed, men partiet stemmer hverken for eller imod SF’s ændring.

Mattias Tesfaye vil ikke stille op til interview, men skriver i en sms:

»Vi støtter helt generelt, at flygtninge skal have beskyttelse, så længe de har brug for det. Men for nogle grupper af kvoteflygtninge kan der være særlige årsager til, at de skal genbosættes mere permanent«.