Politiken mener: Det er et udtryk for politisk kynisme og menneskelig uværdighed at sende kvoteflygtninge hjem

Det burde vække ramaskrig, når regeringen og Dansk Folkeparti nu lader udlændingepolitikken synke til et nyt humanistisk lavpunkt ved at hjemsende såkaldte kvoteflygtninge. Der er tale om særligt sårbare flygtninge, der ifølge FN’s vurdering har et ekstraordinært stort behov for beskyttelse og hjælp.

