Bech-Bruun: Vi så ingen tegn på, at tysk bank ville svindle med udbytteskat

Når advokater vurderer om klienten kommer i problemer, hvis der sendes falske dokumenter til Skat i Danmark – betyder det så, at advokaterne ved, at de rådgiver om falske dokumenter?

Bech-Bruun forhandlede i seks måneder, før de 14 sider endelig var på plads og kunne sendes til kunden i Tyskland den 4. august 2014.

I dag er dokumentet med Bech-Bruuns brevhoved og overskriften ’Danish Opinion’ blevet til et problem for et af Danmarks største advokatfirmaer. Modtageren af rådgivningen fra Bech-Bruuns hovedsæde på Langelinje Alle i København var den lille tyske North Channel Bank i byen Mainz.

Nu ved vi, at netop den bank spillede en betydelig rolle i den formodede svindel med udbytteskat, som kostede den danske statskasse 12,7 milliarder kroner i årene fra 2012 til 2015. Ifølge dokumenter i sagen mener danske myndigheder, at 1,1 milliarder kroner af svindelbeløbet gik via North Channel Bank og videre til 27 amerikanske pensionsfonde, som var skalkeskjul for den tyske banks bagmænd, to amerikanske statsborgere på 48 og 50 år, som sigtes af bagmandspolitiet for groft bedrageri.

Den model, som de brugte til at suge penge ud af den danske statskasse ved med falske dokumenter at søge om refusion af udbytteskat på danske aktier, der aldrig var blevet betalt, har en hel del til fælles med den model, som Bech-Bruun rådgav om – og sagde god for – i dokumentet fra 2014.

Burde have sagt nej

Så meget, at to ekspertkilder, som har gennemgået Bech-Bruuns rådgivning, over for Politiken vurderer, at Bech-Bruun burde have indset, at den tyske bank var på vej ud i noget, som i hvert fald var ulovligt, og formentlig ligefrem bedrageri, og derfor burde have sagt nej tak til at påtage sig opgaven.

Det er i mine øjne skamløst. Peter Løchte Jørgensen, professor i finansiering.

Den svenske jurist og skatteekspert Torsten Fensby hæfter sig blandt andet ved, at dokumentet gang på gang beskæftiger sig med konsekvenserne, hvis den danske statskasse taber penge på de transaktioner, som banken spørger det danske advokatfirma til råds om. Risikerer banken at blive gjort ansvarlig for tabet, og eventuelt afkrævet erstatning? Nej, svarer Bech-Bruun i rådgivningen.

»Det er en grundlæggende antagelse, at denne skattetransaktion vil medføre et tab for den danske statskasse. Det slås fast et antal gange i dokumentet«, siger Torsten Fensby.

Han undrer sig også over, hvorfor Bech-Bruun forholder sig til, om banken risikerer at blive draget til ansvar, hvis de amerikanske pensionsfonde bruger falske dokumenter til at få udbytteskat retur fra Danmark – det er der ingen fortilfælde for i dansk ret, fastslår advokatfirmaet i sine råd til banken.

»Det er altså en grundlæggende antagelse, at dette vil fremkalde et tab, og fordi den amerikanske pensionsfond vil indsende en ukorrekt ansøgning om refusion af udbytteskat«, siger Torsten Fensby.

Det er en grundlæggende antagelse, at denne skattetransaktion vil medføre et tab for den danske statskasse. Torsten Fensby, advokat og skatteekspert.

Peter Løchte Jørgensen, professor i finansiering ved Aarhus Universitet, har også gennemgået Bech-Bruuns rådgivning af den tyske bank: