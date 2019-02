Ifølge SF-formand Pia Olsen Dyhr er det alt for tidligt at begynde at tale om eventuelle ministerposter. Hun vil dog gerne sige så meget, at hun absolut ikke kandiderer til den post som udenrigsminister, som daværende SF-formand Villy Søvndal fik i 2011: »Det er vigtigt, at den partiledelse, man har i et parti, er til stede i en regering. Men sådan set også i partiet. Det er man ikke, hvis man er udenrigsminister. Jeg har selv prøvet at være handelsminister. Man er meget ude af landet«, siger hun.