Politikere raser over Falck: »At det har været så gennemført, planlagt og velorkestreret, er vanvittigt«

De seks politikere, som sad i Region Syddanmarks præhospitale udvalg, da Bios kæmpede med at finde fodfæste, og som Politiken har talt med, kan alle fortælle, at de havde en fornemmelse af, at Falck formentlig i en eller anden grad modarbejdede Bios. Men regionsrådspolitikerne afviser alle, at de kunne have reageret anderledes, end de gjorde dengang.

»Vi havde jo ingen mulighed for at gribe ind. Det var jo noget, der foregik på købers og sælgers marked«, forklarer den daværende næstformand, Andrea Terp (S).

Hun bakkes op af Thyge Nielsen.

»Man skal huske, at selv om vi måske havde det på fornemmelsen, vidste vi ikke, hvor grelt det var. Konkurrencestyrelsen skulle bruge flere år og en ransagning hos Falck for at finde ud af, hvad Falck konkret havde gang i. Så dengang kunne vi jo ikke gøre meget andet end at påpege over for Falck, at de skulle sikre en ordentlig implementering, som der stod i kontrakten. Når de så lovede det og derudover sad og løj os op i ansigtet, kan jeg ikke se, hvilke andre muligheder vi havde«, siger den daværende formand.

Niels Erik Søndergaard (DF) mener, at det samtidig gjorde det svært for regionsrådspolitikerne at reagere udadtil i offentligheden, fordi »pressen så ville kaste sig over én som glubske hyæner«.

»I pressen og befolkningen generelt herskede der en holdning om, at hvis vi kritiserede Falck, skulle vi jordes og dæmoniseres. Også af din avis. Derfor var det bedre at holde lav profil«, mener han.

Bios har opfordret politikerne i Region Syddanmark til at undersøge deres egen ageren i sagen. Spørger man Kurt Klaudi Klausen, professor i offentlig forvaltning ved Syddansk Universitet, mener han dog ikke, at Bios umiddelbart har ret i, at der kan være noget at komme efter.

»Det er ikke politikernes ansvar, at der kører et spil, som gør, at Bios har svært ved at rekruttere medarbejdere«, forklarer han.