Skatteministeren kræver, at Bech-Bruun betaler millionsalær tilbage i udbyttesag

Advokatfirmaet var inhabilt da det påtog sig at lave advokatundersøgelsen af sagen om formodet svindel med udbytteskat for Skatteministeriet - derfor kræver skatteministeren salæret på 3,5 millioner kroner betalt tilbage i klage til Advokatnævnet.

Skatteminister Karsten Lauritzen (V) er så utilfreds med et af Danmarks største advokatfirmaers ageren i sagen om formodet svindel med udbytteskat, at han kræver pengene tilbage for den advokatundersøgelse af sagen, som Bech-Bruun gennemførte for Skatteministeriet i 2017. Det drejer sig om 3,5 millioner kroner.

Det fremgår af Skatteministeriets klage til Advokatnævnet over Bech-Bruun, som Politiken har fået aktindsigt i.

Det er ikke advokatundersøgelsen i sig selv, Karsten Lauritzen og ministeriet er utilfreds med - den har ingen foreløbig sat en finger på.

Men en af betingelserne for at få opgaven var, at undersøgelsen skulle være uvildig. Advokatfirmaet måtte ikke have interessekonflikter, som for eksempel kunne opstå, hvis advokaterne havde rådgivet nogle af de mistænkte i udbyttesagen.

Det skrev Bech-Bruun under på. Men i oktober 2018 opdagede Skattestyrelsen og Kammeradvokaten, at Bech-Bruun i 2o14 rådgav den tyske North Channel Bank om aktietransaktioner og refusion af dansk udbytteskat til amerikanske pensionsfonde, som minder en del om den model, der blev brugt til at svindle 12,7 milliarder kroner ud af den danske statskasse fra 2012 til 2015.

Bech-Bruun forklarede sig i flere omgange

Skatteministeren bad tilbage i oktober Bech-Bruun om en forklaring, og fik den i flere omgange: Advokatfirmaet afviste at være inhabilt i undersøgelsen, fordi man først opdagede, at man havde rådgivet den tyske bank, da skatteministeren gjorde opmærksom på det i et brev 29. oktober – og fordi den tyske banks rolle i udbyttesagen ikke var kendt i offentligheden, da Bech-Bruun i marts 2017 vandt opgaven med undersøgelsen.

Kammeradvokaten, som har skrevet den 45 sider lange klage til Advokatnævnet, peger på, at Bech-Bruun burde have opdaget det, da Politiken i juli 2017 afslørede, at North Channel Bank i Mainz var blevet ransaget på begæring af bagmandspolitiet i Danmark, som sigter to af bankens bagmænd for groft bedrageri. På det tidspunkt var Bech-Bruun midt i arbejdet med advokatundersøgelsen.

Skatteministeriet angriber i klagen også Bech-Bruun for at have påtaget sig rollen som advokat for to canadiske pensionsfonde, som er involveret i den formodede udbyttesvindel.

Som undersøger for Skatteministeriet har Bech-Bruun haft adgang til fortrolige oplysninger fra både Skats og bagmandspolitiets efterforskninger af sagen.

»Objektivt set er der risiko for, at Bech-Bruun kunne anvende fortrolig viden fra det tidligere hverv ved repræsentationen af de (slettet) pensionsplaner«, fremgår det af klagen til Advokatnævnet.

Bech-Bruun afbrød arbejdet for de to canadiske pensionsplaner, da Skatteministeriet afslørede det i brevet i oktober.

Politikken forsøger at få en kommentar fra Bech-Bruun.