Efter udflytning af styrelse: Grønlændere må vente til 2026 på nye søkort, der skal forebygge ulykker

Grønlænderne må spejde langt ud i horisonten efter digitale søkort, der skal forbedre sikkerheden til søs i havet omkring verdens største ø.

Det har i længere tid stået klart, at Danmark ikke kunne leve op til løftet om at levere 73 nye digitale søkort til Grønland senest i 2018. I dag er kun 34 kort færdige. Nu står det klart, at de sidste kort til grønlænderne først vil være klar i 2026. Det oplyser Geodatastyrelsen i et notat til Grønlandsudvalget i Folketinget, hvor flere partier kræver handling fra regeringen.

»Det bliver ved med at trække ud. Og det synes jeg ikke er i orden«, siger grønlandsordfører Karin Gaarsted fra Socialdemokratiet, der frygter en øget risiko for ulykker i farvandet, hvor skibstrafikken er stigende.

»Jeg er specielt bekymret for krydstogtskibe, der sejler tæt på isbjerge eller fjorde, hvor ingen har været før. Det er altså ikke det samme som at sejle rundt i Randers Fjord«.

Udflytning blev stopklods

På baggrund af stigende skibstrafik i havet omkring Grønland indgik daværende miljøminister Troels Lund Poulsen (V) i 2009 en samarbejdsaftale med det grønlandske selvstyre om 73 digitale søkort over Sydvestgrønland. Det ville skabe »mindre risiko for ulykker, hvor konsekvensen kan være tab af menneskeliv og forurening af miljøet«, sagde Venstre-ministeren dengang.

I 2013 konkluderede Rigsrevisionen, der fører kontrol med brugen af offentlige midler for Folketinget, at Geodatastyrelsen skulle sætte tempoet op, hvis alle kort skulle være klar i 2018. Og helt galt gik det med tidsplanen, da Venstre-regeringen i 2015 besluttede at flytte Geodatastyrelsen til Aalborg som led i den store flytning af statslige arbejdspladser fra København til provinsen. Kun 1 af 15 medarbejdere flyttede efterfølgende med. Derpå gik arbejdet med søkortene i stå.

I notatet til Grønlandsudvalget fra slutnovember sidste år skriver Geodatastyrelsen, at »der først ved udgangen af 2020 vil være genetableret de nødvendige kompetencer og samlede produktionsflow til at sikre en robust produktionskapacitet«. Det er på den baggrund, at styrelsen har lavet en ny tidsplan, hvor det fremgår, at det sidste kort vil være færdigt i 2026. Altså 8 år senere end først lovet.

For Enhedslisten illustrerer sagen, hvordan flytningen af statslige arbejdspladser fra København til provinsen på flere måder er problematisk. Af samme grund har partiet tidligere foreslået regeringen at vente med udflytningen af Geodatastyrelsen, indtil kortene var færdige. Men regeringen holdt fast.

»I yderste konsekvens kan den her forsinkelse betyde, at et skib med 1.000 turister sejler på grund ud for Grønland og skal reddes«, siger grønlandsordfører Christian Juhl (EL).

Minister: Aktuelle kort forsvarlige

Klima- og energiminister Lars Christian Lilleholt (V) er ansvarlig for Geodatastyrelsen og skriver i en e-mail til Politiken, at han anser den nye tidsplan for at være »troværdig«. På spørgsmålet, hvorvidt han erkender, at forsinkelsen er uhensigtsmæssig for sikkerheden til søs i havet omkring Grønland, svarer han: