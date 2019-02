Forsker: »Vi styrer mod sammenbrud i ideen om velfærd«

FOR ABONNENTER

Når nye tal viser, at der ikke bliver givet praktisk hjemmehjælp til 73.000 ældre – mennesker, som mister balancen, hvis de prøver at samle en tabt kop op, eller risikerer hoftebrud, hvis de går ned ad trapper, eller ikke magter at løfte en fuld tekande – er det endnu et tegn på, at »kommunerne styrer imod et sammenbrud af velfærdssamfundets grundideer«.