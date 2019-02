Henrik Sass Larsen: Jeg blev ramt af en depression

Socialdemokratiets gruppeformand, Henrik Sass Larsen, har været ramt af depression. Han har gået til psykolog i to måneder næsten hver dag. Nu har han det bedre og føler sig klar til at blive finansminister, hvis Mette Frederiksen og vælgerne ønsker det.

En dag i oktober sidste år skulle Socialdemokratiets gruppeformand, Henrik Sass Larsen, ned med noget rensetøj. Han sad i sin sofa, men var pludselig ude af stand til at rejse sig. I tre timer sad han der, før han fik ringet til nogen, som kunne hjælpe ham. Han var blevet ramt af en depression. Den havde været undervejs et stykke tid, men ramte først for alvor nu.

»Kroppen brød sammen. Jeg kunne egentlig ikke forstå, hvad det var, der skete. Jeg har så siden fået behandling. Meget effektiv behandling af en psykolog«, siger Henrik Sass Larsen, der aldrig har været til psykolog før og aldrig haft en depression før.

Han har ikke fået medicin, men i to måneder var han ude af stand til at passe sit arbejde. Kun nogle meget få i Socialdemokratiet var orienteret om hans tilstand. Heriblandt partiets formand, Mette Frederiksen.

Anledningen til, at Henrik Sass Larsen har valgt at fortælle om sin depression, er et indslag fra sidste søndag på TV 2 News. Han blev interviewet til programmet Presselogen, fordi Socialdemokratiet har klaget til Folketingets Præsidium over Ekstra Bladets opførsel i en sag, hvor bladet har påvist, at Henrik Sass Larsen er udeblevet til en række møder hos statsrevisorerne, skønt han som statsrevisor modtager 330.000 kroner om året. I programmet uddybede Henrik Sass Larsen kritikken, som han opfatter som en form for menneskejagt.

»De har stået foran vores kontorer, jeg er kommet fra toilettet, jeg har stået nede i kantinen, hvor de også kommer hen. Det er generende. De laver et produkt, hvor de synes, det er skæppeskønt – måske endda morsomt. Og det synes jeg ikke. Jeg synes, de prøver at provokere«.

Chefredaktør på Ekstra Bladet, Poul Madsen, afviste i programmet kritikken og kaldte Sass Larsen for »en tudeprins«. Forelagt oplysningen om, at Sass Larsen havde en depression, siger han i dag:

»Hvis han har haft det så dårligt, som han påstår, så skulle han jo have sygemeldt sig. Der er jo ingen journalister i det her land – allermindst på Ekstra Bladet – som gider at jagte en mand, som er sygemeldt«.

Det var dog ikke så meget det, Henrik Sass Larsen sagde, som måden, han sagde det på, der har vakt opsigt. Der var noget galt med mimikken og med stemmen. Både fysisk og psykisk gjorde han et ustabilt indtryk. Der var helt tydeligt tale om en mand, der ikke havde det godt.

Det havde han heller ikke. Han havde ikke sovet i to dage, fordi han havde fået nys om, at Ekstra Bladet var på vej med nye historier. Derfor havde han fået et tilbagefald. Når han har valgt at stå frem med den depression, han har været plaget af, er det, fordi han har mærket, at andre mennesker alligevel er begyndt at stille forskellige diagnoser.

»Folk kan jo se en fysisk forskel. Jeg har tabt mig ti kilo. Det betyder, at folk vil have at vide, hvad der er i vejen«.

Henrik Sass Larsen har ry for at være en mand, der gennem årene har givet og taget imod. En mand, om hvem man siger, at det er svært at drive Socialdemokratiet med ham, men umuligt uden. En hård hund, der er ligeglad med, hvad andre siger om ham. Netop det er blevet anset som hans styrke. Men han er ikke ligeglad.

»Jeg tror ikke på mennesker, der siger, at de er ligeglade. Man vil gerne opfattes som et ordentligt menneske«.

I dag har han det bedre.

»Min psykolog siger, at jeg ikke længere har depression. Hun siger også, at jeg skulle tage at finde mig et andet arbejde«.

Det har han ikke tænkt sig, og han føler sig robust nok til at varetage jobbet som finansminister, som han er favorit til at overtage, hvis Socialdemokraterne vinder valget. Dernæst er valget op til Mette Frederiksen, men Henrik Sass Larsen har meldt sig klar.

»At være finansminister handler om at skabe alliancer, og forstå, hvad ens med- og modspillere vil have for at være med i en aftale. Det vil jeg mene, jeg er fit for og dygtig nok til«.