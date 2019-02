En god dag for Kim Jong-un og en dårlig dag for Tesla

FOR ABONNENTER

Kim Jong-un. Nordkoreas hersker kan siges at gøre miljøet en tjeneste på vej mod topmødet onsdag-torsdag i Hanoi i Vietnam, hvor han skal mødes med USA’s præsident Trump. Kim Jong-un kører nemlig med tog, og det er ifølge Ritzau hans personlige pansrede tog. Lørdag blev det meddelt, at hans tog var på vej gennem Kina på ruten til Vietnam. Omvendt kan man gå ud fra, at Trump bliver transporteret i Boeing 747-flyet med kaldenavnet Air Force One. Den flytype går for at være lidt af en miljøsviner. Ifølge den klimaberegner, Politikens rejsesektion benytter, giver Trumps flyrejse et CO 2 -udslip på 4.260 kg på turen fra Washington, D.C., til Hanoi. Togrejsen vil ifølge samme beregner give et udslip på 250 kilo – dog per person, og vi kan ikke vide, hvor mange personer Kim er omgivet af. Desuden er det svært for klimaberegneren at genskabe Kims rute helt præcist.