Rapport: Sådan er situationen i Syrien lige nu

Når danske udlændingemyndigheder nu ændrer praksis, så syrere ikke længere er sikret lovligt ophold i Danmark, er det blandt andet på baggrund af en ny rapport. Rapporten bygger på en mission til Syrien og Libanon i slutningen af november 2018 udført af Udlændingestyrelsen og Dansk Flygtningehjælp, der har været i kontakt med 12 kilder, hvoraf nogle opholder sig i Syrien.

Her er fem nedslag:

1»Samlet set har der været et markant fald i antallet af militære konfrontationer og en stor reduktion i antallet af sikkerhedshændelser, herunder direkte beskydning i form af bl.a. bombardementer, i regeringskontrollerede områder, sammenlignet med antallet af sikkerhedshændelser før juli 2018. Men situationen var fortsat anspændt i nogle områder såsom den østlige del af Latakia, den vestlige del af Aleppo og den nordlige del af Hama. Aleppo, Homs og områderne omkring Idlib var fortsat udsat for sikkerhedshændelser«.

2»En international sikkerhedsorganisation vurderede det for meget sandsynligt, at der ville ske et skift i konflikten fra symmetrisk konfrontation og krigsførelse til asymmetrisk konfrontation, udført af mindre sovende celler. En international organisation i Syrien vurderede, at det var for tidligt at konstatere, om de bevæbnede oppositionsgrupper agter at indlede oprørslignende angreb i større byer. Men han vurderede, at større byer med undtagelse af Damaskus er mere sårbare over for sådanne angreb, da Damaskus er heftigt bevogtet«.

3»Christopher Kozak (Institute for the Study of War) bemærkede, at der havde været adskillige meldinger om ueksploderet ammunition i løbet af de seneste måneder. Sådanne hændelser havde fundet sted i den østlige del af Aleppo by, det østlige Ghouta og det østlige Hama. Center for Operational Analysis and Research Global kunne melde om lignende hændelser forbundet med ueksploderet ammunition, særligt i det østlige Ghouta«.





4»Siden den syriske regering erklærede fuld kontrol med Damaskus-provinsen i maj 2018, er sikkerhedssituationen i Damaskus og det landlige område i Damaskus markant forbedret. Ingen sikkerhedshændelser såsom beskydning, sammenstød og oprørslignende angreb havde fundet sted i provinsen på tidspunktet for missionen med undtagelse af de israelske bombardementer af områder med militære installationer tæt på lufthavnen i Damaskus. Efter møderne med kilderne havde to eksplosioner fundet sted i Damaskus by«.

5»Endelig bør der rettes opmærksomhed mod den foranderlige og ustabile situation i Syrien og det faktum, at de tilvejebragte oplysninger hurtigt bliver forældede. Derfor skal forholdene, der nævnes i denne rapport, kontrolleres med jævne mellemrum og opdateres løbende«.