Udlændingestyrelsen er klar til at sende syrere hjem

En række prøvesager skal nu afgøre, om det er muligt for de danske udlændingemyndigheder at sende syriske flygtninge retur til deres hjemland.

I en årrække har det ellers været fast praksis, at flygtninge fra Syrien fik opholdstilladelse i Danmark, men det ændrer Udlændingestyrelsen nu på.

»Det er vores vurdering, at forholdene i Syrien er ændret, og det gør, at vi vil udvælge et antal prøvesager med henblik på konkret at få vurderet, om der fortsat er grundlag for at give opholdstilladelse til syrere«, siger Anders Dorph, der er vicedirektør i Udlændingestyrelsen.

Prøvesagerne kan både omfatte asylansøgere, der kommer spontant til Danmark, men kan også være herboende syrere. Fælles for dem er, at det er asylansøgere, som myndighederne vurderer har såkaldt midlertidig beskyttelsesstatus. Det betyder, at de udelukkende får opholdstilladelse på baggrund af de generelle forhold i Syrien og altså ikke er personligt forfulgt.

»I første omgang ser vi på sager fra Damaskus-provinsen«, siger Anders Dorph.

Prøvesagerne skal efter behandling i Udlændingestyrelsen også afgøres i Flygtningenævnet, der er den sidste klageinstans for asylansøgere i Danmark. Hvis de går igennem begge instanser, vil Udlændingestyrelsen ændre praksis, og det kan få konsekvenser for en stor del af de syrere, der bor i Danmark.

»Det vil være muligt, at de kan få nægtet at få forlænget deres opholdstilladelse som følge af det her«, siger Anders Dorph, der dog ikke kan sætte tal på, hvor mange herboende syriske flygtninge, ændringen potentielt kan omfatte.

En ændret situation

Meldingen fra Udlændingestyrelsen kommer, efter at Flygtningenævnet på et møde onsdag eftermiddag har drøftet situationen i Syrien.

Siden 2013 har Flygtningenævnet ellers vurderet, at dele af det krigshærgede land var så præget af kamphandlinger og vold mod civile, at asylansøgere fra de pågældende områder alene på grund af de generelle forhold i landet har fået opholdstilladelse i Danmark.

En konklusion, som Flygtningenævnet løbende har genovervejet uden dog at finde grund til at ændre på den. Indtil nu.

»Oplysningerne om den aktuelle situation i Syrien viser, at antallet af kamphandlinger og civile tab er begrænset geografisk, og at antallet er reduceret markant i forhold til tidligere«, skriver Flygtningenævnet og konkluderer:

»Den generelle situation i landet er således ændret i forhold til tidligere«.

I sidste uge udgav Udlændingestyrelsen en landerapport om sikkerhedssituationen i Syrien, der gav samme konklusion. Rapporten nævner dog også en række forbehold og usikkerheder i forhold til at sende flygtninge hjem.

Forsker: Forbundet med fare

Det er da også forbundet med stor risiko at vende tilbage til Syrien i øjeblikket, vurderer lektor på RUC, Sune Haugbølle, der forsker i Mellemøsten.

»Det er med livet som indsats«, siger han.

I den nordlige del af landet er der stadigvæk store områder, der er kontrolleret af oprørstropper, men heller ikke i andre dele af landet kan hjemvendte syrere nødvendigvis føle sig trygge.