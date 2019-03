Domino's Pizza er gået konkurs i Danmark

»Domino’s i Danmark er desværre gået konkurs, og det er ikke længere muligt at bestille pizzaer. Der arbejdes på en løsning, så det fremover igen bliver muligt«.

Sådan lyder beskeden fra en mandlig stemme, hvis man ringer og bestiller en pizza hos den internationale kædes restauranter i Danmark.

Hjemmesiden er gået ned eller decideret lukket ned.

Domino’s Pizza har været på en rutsjebanetur gennem det seneste halve år, siden TV2-programmet ’Operation X’ i september 2018 afslørede, at pizzakæden snød med gammelt kød, datomærkninger og fødevarer, hvis alder henlå i det uvisse, også over for restauranternes egne ansatte. ’Operation X’ havde i en længere periode haft en undercover-journalist i flere af Domino’s Pizzas butikker.

Dengang udtalte brandingekspert Henrik Byager i Finans:

»Domino’s vil med 100 pct. sikkerhed miste kunder på afsløringerne. Alle, der har set eller hørt TV2-programmet og skal bestille en pizza i weekenden eller i løbet af det næste stykke tid, vil sikkert vælge noget andet. Netop fordi det er noget, vi propper i munden, er der et enormt behov for, at kæden genopbygger den basale tillid, førend danskerne køber pizza fra kæden igen«.

Domino’s Pizza er verdens største pizzakæde med 9.100 restauranter på verdensplan.