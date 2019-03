33-årige Anne ville genopbygge Syrien, men så bankede politiet på og tog hendes pas

At rejse til Rojava-regionen i det nordlige Syrien og deltage i et genopbygningsprojekt er ikke et anerkendelsesværdigt formål, siger Københavns Politi. Pasinddragelsen er den første af sin art, som skal prøves i retten.

En dansk kvinde har fået inddraget sit pas samt udrejseforbud i et år, da hun ville rejse til Rojava-regionen i det nordlige Syrien for at deltage i genopbygningsprojektet Make Rojava Green Again.

Kvinden, den 33-årige Anne Dalum, havde købt flybillet til 7. januar, men dagen før afgangen bankede Københavns Politi på ved hendes bopæl og inddrog passet.

Det skete med henvisning til stramningerne i pasloven fra 2015, som blandt andet skal være med til at hindre rekruttering af fremmedkrigere til væbnede konflikter.

Genopbygge regionen

Inddragelsen har rystet kvinden.

»Det har aldrig været hensigten at tage til Syrien for at gå i krig. Jeg ville deltage i det civile arbejde med at genopbygge Rojava-regionen. Make Rojava Green Again arbejder med økologisk genopretning, vindudnyttelse og genbrug af vand«, siger Anne Dalum.

Hun har aldrig lagt skjul på sin sympati for genopbygningsarbejdet og har omtalt det på Facebook.

Rojava som også går under navnet Den Demokratiske Føderation i det Nordlige Syrien, er et autonomt, statsløst område, som drives af Det Demokratiske Unionsparti, PYD.

PYD har to militære enheder, YPG og YPJ, som begge for tiden indgår i den internationale koalition til bekæmpelse af IS, og som er under beskyttelse af amerikanske styrker og fly i området. Danmark er en del af koalitionen med YPG og YPJ, og forskellige internationale styrker er udstationeret i Rojava.

Den syriske borgerkrig har aldrig bredt sig til det pågældende område.

Prøves ved domstolen

Den 33-årige kvinde har benyttet muligheden for at få pasinddragelsen prøvet ved domstolen. Her blev sagen indledt torsdag i sidste uge ved et forberedende retsmøde ved retten på Frederiksberg.

Det er første gang en sag om pasinddragelse fra en erklæret ikke-fremmedkriger prøves i retssystemet.

Det fremgik af retsmødet, at politiet tilsyneladende ikke har mistanke om, at Anne Dalum vil medvirke i en væbnet konflikt. Anklageren fra Københavns Politi, Sabine Mosegaard Sørensen, tilkendegav, at selve tilstedeværelsen i regionen og selve formålet, projektet, ikke er anerkendelsesværdigt.

Københavns Politi har en udtalelse fra PET om, at en person, som rejser til Syrien, vil udgøre en fare for statens sikkerhed og være en væsentlig trussel mod den offentlige orden med mindre, den pågældende har et anerkendelsesværdigt formål.

Anklageren ønskede efterfølgende ikke at kommentere sagen yderligere

Spørgsmål om lovens formål

Anne Dalums advokat, Erbil Kaya, kalder sagen usædvanlig. Han mener ikke, at hun kan være omfattet af pasloven.

»Formålet med loven var at stoppe radikalisering, så folk ikke bliver et problem efterfølgende. Det her er noget andet. Hun vil ikke af sted for at kæmpe. Det er der heller ikke oplysninger om. Hun ønsker at rejse af humanitære årsager. Hun vil ned og hjælpe. Er det lovens formål at stoppe hende, hvis hun vil det?«, spørger han.

I forarbejderne til Pasloven, som trådte i kraft i januar 2015, tales der specifikt om IS-krigere, hellige krigere og om at stoppe folk, som tager ud for at kæmpe, og som dermed kan udgøre en trussel.

Justitia advarer

I 2014 advarede den juridiske tænketank Justitia i et høringssvar, at paslovens skærpelser kunne føre til en situation som Anne Dalums.