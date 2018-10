Et lille håb i Mellemøsten: Danske eventyrere har skrevet en kritisk og opmuntrende fortælling om det kurdiske selvstyre-område i Syrien Hjalte Tin og Nina Rasmussen har besøgt det vestlige Kurdistan og fortæller i ny rejsebog om kurdernes demokratiske eksperiment i Syrien.

Hjalte Tin og Nina Rasmussen har i over 30 år skrevet om deres oplevelser verden over. De to eventyrere begyndte med en motorcykeltur gennem Sydamerika med børnene bagpå. Siden er det blevet til utallige rejser af den type, der kræver lidt mere af den rejsende end sololie, badehåndklæde og en anbefaling på Tripadvisor.

Hjalte Tin og Nina Rasmussen: Dem der blev – En rejse i Syrien til kurdernes ukendte revolution Rosinante, 336 sider. 299,95 kr.

Deres bøger har ofte efterladt læseren med en stærk lyst til at forlade hamsterhjulet, pakke rygsækken og rejse i de to eventyreres fodspor. De fleste vil dog nok betakke sig for at tage til de steder, der er emnet for de to livs- og rejsefællers seneste bog, ’Dem der blev’. Her går rejsen nemlig til de nogle af de farligste og mest sønderskudte dele af Mellemøsten. Et af kapitlerne fortæller om deres fund af en af Islamisk Stats efterladte selvmordslastbiler, klar til afgang med 3 tons sprængkraft og vinduet dækket af jernplader, så chaufføren ikke bliver skudt, før han har fuldført sin morderiske mission.

Mange i Vesten har svært ved at få øje på de politiske kræfter i Mellemøsten, som man for alvor kan sympatisere og identificere sig med. Med den nye bog giver Hjalte Tin og Nina Rasmussen et bud, nemlig kurderne, og ikke mindst det kurdiske selvstyreområde i Syrien, kaldet Rojava, som på kurdisk betyder vest, altså den vestlige del af Kurdistan.

De 40 millioner kurdere, som er spredt ud over Tyrkiet, Syrien, Irak og Iran, er verdens største folk uden en egen stat og har været undertrykt af skiftende tyrkiske (osmanniske) og arabiske regimer i århundreder. Det har de to forfattere tidligere skrevet om i bogen ’Rejsen til landet der ikke findes’. Siden er de vendt tilbage i flere omgange, første gang lige efter kurdernes sejr over IS i grænsebyen Kobane mellem Syrien og Tyrkiet i januar 2015.

Mange husker sikkert stadig de ret seje kvindelige kurdiske soldater, der var en særlig torn i øjet på IS. Som en af dem siger til forfatterne med et glimt i øjet: »IS er bange for os. De tror, at hvis en mand ... bliver dræbt af en kvinde, kommer han ikke i Paradis, og han får ikke de 72 jomfruer, men ryger direkte til helvede«.

Den følgende sommer strømmede titusindvis af syriske flygtninge til Europa, nogle af dem vandrede som bekendt op gennem Danmark på motorvejene. Flygtningestrømmen ansporede Tin og Rasmussen til igen at hoppe på et fly for at rejse den modsatte vej, nærmere bestemt til Rojava, for at tale med dem, der ikke flygtede.

Rojava var og er – endnu – et spændende politisk laboratorium i Mellemøsten. Siden løsrivelsen (reelt, om ikke formelt) fra Assads regime i 2014 har kurderne i Syrien nemlig skabt et samfund, som ifølge forfatterne har potentialet til at bryde med den uendelig sørgelige tradition i Mellemøsten for religiøs fanatisme, diktatur og kvindeundertrykkelse.