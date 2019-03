Norge og Sverige sender ikke syriske flygtninge retur

Mens danske myndigheder vil forsøge at hjemsende visse grupper af syrere, giver Norge og Sverige fortsat beskyttelse til alle syriske flygtninge. Det oplyser landenes udlændingemyndigheder til Politiken.

»Vores bedømmelse er fortsat, at situationen er meget alvorlig, selv om sikkerhedssituationen varierer mellem de forskellige provinser. Derfor står vores bedømmelse fra 2015 stadig ved magt. Den indebærer, at alle syriske statsborgere stadig vurderes at have et beskyttelsesbehov i Sverige, så de ikke skal til Syrien«, skriver Migrationsverket i Sverige i en e-mail, hvor det videre hedder: »Migrationsverket har med andre ord en anden bedømmelse af sikkerhedssituationen i Syrien, end Danmark har«.

I Norge oplyser Utlendingsdirektoratet, der behandler ansøgninger og uddeler opholdstilladelser, at »syrere får ophold, og at de ikke returneres«, lyder det fra direktoratet, der fortsætter: »Vi vurderer løbende situationen i Syrien, men der er foreløbig ingen ændringer i vores praksis«.

I årevis har det også været praksis i Danmark, at flygtninge fra Syrien fik opholdstilladelse. Men i sidste uge meddelte Flygtningenævnet, at man anser den generelle situation i landet for at være ændret. Det skyldes, at »antallet af kamphandlinger og civile tab er begrænset geografisk, og at antallet er reduceret markant i forhold til tidligere«. Derfor skal en række prøvesager nu afgøre, hvorvidt flygtninge med såkaldt midlertidig beskyttelsesstatus kan sendes retur.

FN’s Flygtningehøjkommissariat (UNHCR) vurderer fortsat, at syriske flygtninge har behov for beskyttelse.

Sune Haugbølle, professor på RUC og Mellemøsten-forsker, fremhæver, at internationale rapporter ligeledes påpeger risici. De danske myndigheder overvejer at sende syrere retur til den sydlige del af landet. Her har der ganske rigtigt ikke været kamphandlinger siden maj. »Men det betyder ikke, at det er sikkert. Hvis folk ikke har haft problemer med regimet og har en bolig stående, så var de nok ikke flygtet i første omgang. For langt de fleste syriske flygtninge i hele Europa er det ikke sikkert at vende tilbage«, siger Sune Haugbølle.

At Danmark åbner for hjemsendelse, skyldes en lovændring fra 2015 under SR-regeringen. Med den stilles der ikke længere krav om, at »der er sket fundamentale, stabile og varige ændringer i hjemlandet«, for at inddrage opholdstilladelser fra flygtninge med midlertidig beskyttelsesstatus. For denne gruppe kan mindre forbedringer altså være nok.

»Deres opholdstilladelse kan ud fra disse særligt danske regler nægtes forlænget, nu hvor den generelle sikkerhedssituation i Damaskus-provinsen er forbedret«, lyder det i et skriftligt svar fra vicedirektør Anders Dorph i Udlændingestyrelsen.

I Socialdemokratiet forventer udlændingeordfører Mattias Tesfaye, at andre lande i de kommende måneder og år vil overveje, hvorvidt syriske flygtninge fortsat har beskyttelsesbehov.

»Den beslutning, der blev truffet, mens Mette Frederiksen var justitsminister, det er en af de vigtigste beslutninger, der er truffet i dansk udlændingepolitik i mange år«, siger han, med den begrundelse at mennesker skal beskyttes, så længe de har brug for det, hvorefter de i hovedreglen skal retur til hjemlandet.

Udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V) ønsker først at stille op til interview, når Flygtningenævnet har behandlet prøvesagerne.