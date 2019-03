Overblik: Lovændring kan føre til hjemsendelse af syrere

Lovændring i 2015

SR-regeringen gjorde det i 2015 nemmere at inddrage opholdstilladelser til flygtninge med såkaldt beskyttelsesstatus eller midlertidig beskyttelsesstatus. Det er flygtninge, der ikke er individuelt forfulgt, men som har fået ophold på baggrund af de generelle forhold i deres hjemland.

Loven betyder, at der for at inddrage deres opholdstilladelse ikke længere »stilles krav om, at der er sket fundamentale, stabile og varige ændringer i hjemlandet«.

Loven blev stemt igennem med opbakning fra V, LA, K og DF.

Prøvesager fra Somalia

På baggrund af lovændringen afslog Udlændingestyrelsen i 2016 at forlænge opholdstilladelserne for en håndfuld herboende somaliske flygtninge, der tidligere havde fået ophold. Afgørelsen blev stadfæstet af ankeinstansen Flygtningenævnet, og herefter igangsatte styrelsen en genbehandling af hundredvis af somalieres opholdstilladelse. Myndighederne lagde i afgørelserne vægt på, at forholdene i dele af Somalia var forbedret. Den konklusion byggede blandt andet på en rapport, der dog også indeholdt en lang række advarsler om situationen i Somalia.

Somaliere udvises

I løbet af 2017 og 2018 gennemgik Udlændingestyrelsen hundredvis af somalieres opholdstilladelse.

I alt fik over 900 somaliere enten inddraget deres opholdstilladelse eller nægtet en forlængelse af den.

Det har været svært for den danske regering at sende de udviste somaliere hjem med tvang, fordi det er vanskeligt at få Somalia til at tage imod sine egne statsborgere, hvis ikke de rejser hjem frivilligt. Statsminister Lars Løkke Rasmussen sagde dog for nylig, at det tværtimod er det danske bureaukrati, der er problemet.

Prøvesager i 2019

I sidste uge meddelte Udlændingestyrelsen, at man nu vil udvælge en håndfuld prøvesager, der skal afgøre, om det også er muligt at inddrage opholdstilladelser givet til syrere, der ligesom somalierne har midlertidig beskyttelsesstatus i Danmark. Prøvesagerne skal nu afgøres i Flygtningenævnet.

Kommer nævnet frem til, at det er muligt inden for gældende lov at hjemsende syrere, kan Udlændingestyrelsen sætte en genbehandling af herboende syreres opholdstilladelse i gang.