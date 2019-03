Underviser om fejl med Den Digitale Prøvevagt: »Det er ren benzin på bålet«

Under torsdagens terminsprøver på flere af landets gymnasiale uddannelser oplevede flere elever, at Undervisningsministeriets nye overvågningsprogram konstant blev afbrudt. Flere elever blev frustrerede, og en underviser på Herlev Gymnasium opfordrer ministeriet til at droppe »masseovervågningen af elever«.

»Programmet er stoppet, og det er ikke mig, der har snydt«.

Flere af landets gymnasieelever måtte række hånden op under torsdagens terminsprøver for at forklare, at Den Digitale Prøvevagt, der blev testet i går, blev ved med at smide dem af netprøver.dk, hvor prøverne bliver afviklet.

Hvert kvarter oplevede de elever på Herlev Gymnasium, der havde valgt at teste det nye system med en Mac-computer, at Den Digitale Prøvevagt ikke virkede.

»Det er ren benzin på bålet«, lyder det fra Julian Bybeck Tosev, der underviser i informatik på gymnasiet.

Han forklarer, at der inden prøverne har været heftige debatter på skolen omkring Undervisningsministeriets nye prøvevagt, der indsamler data under prøven for at sikre, at eleverne ikke snyder undervejs.

Kinesiske tilstande

Ifølge Julian Bybeck Tosev har flere elever på Herlev Gymnasium udtrykt, at de står over for et uretfærdigt valg, fordi de er nødsaget til at installere spywaren for at få en studentereksamen. Det er flere elever imod, da de mener, at det krænker deres ret til digitalt privatliv. Derfor mener han, at det, der skete i går, kan bruges som argument imod Den Digitale Prøvevagt.

»Min opfordring til ministeriet er, at man skal dropper programmet. Der er så store problemer i forhold til privatliv forbundet med det her, og jeg forstår ikke, at ministeriet går den modsatte vej end resten af samfundet, hvor man taler om digitale rettigheder og GDPR. Ministeriet siger jo her: ’Vi skal lave masseovervågning af eleverne’.

Julian Bybeck Tosev medgiver, at der var tale om en generalprøve i går, hvorfor der endnu er tale om ’børnesygdomme’. Den Digitale Prøvevagt er ikke desto mindre en udansk løsning, som han sammenligner med kinesiske tilstande, hvor staten indsamler oplysninger om sine borgere for at kunne »styre og vurdere dem«, som han udtrykker det.

Sidste sommer inviterede Undervisningsministeriet ham til at deltage i et panel, der skulle se på tiltag mod snyd på landets gymnasier. Efter det andet møde forlod han panelet i protest, da han ikke kunne stå inde for det arbejde, der blev lavet, og fordi panelet ikke måtte stille spørgsmål til Den Digitale Prøvevagt.

Den 7. november 2018 blev han inviteret derind igen. Han havde 37 spørgsmål med.

»Kan eleven få udleveret al data, som I har i forbindelse med monitoreringen af eleven?«

»Hvad anbefaler Undervisningsministeriet, man gør, hvis man ikke kan få monitoreringsklienten til at fungere på en elevcomputer?«

»Hvem er ansvarlig for, at monitoreringsklienten fungerer korrekt på elevens computer under eksamen?«

Ministeriet kunne ifølge Julian Bybeck Tosev enten ikke svare på spørgsmålene – eller også havde de slet og ret ikke forholdt sig til problematikkerne, førend han præsenterede dem.

Afbrudt op mod 80 gange

Jane Drejer, der er eksamensansvarlig på Grenaa Gymnasium, fortæller at de ikke kunne registrere data fra eleverne under terminsprøverne.

»Henimod slutningen af prøverne kunne jeg se, at flere elever havde fået uendeligt mange observationer, hvori der stod, at programmet var blevet stoppet. Og jeg tænker ikke, at de selv har siddet at stoppet programmet op mod 80 gange«.

Det samme gjorde sig gældende på Erhvervsgymnasiet Grindsted, og direktør Jesper Dahlmann fortæller, at de elever, der afprøvede systemet, ikke kunne få det til at fungere. Han observerede selv, at eleverne loggede ind, men ti minutter efter var forbindelsen blevet afbrudt.

Som det ser ud lige nu, vil det være et krav til eksaminerne til sommer, hvor elever fra 3. årgang dimitterer, at gøre brug af ministeriets overvågningssystem.

»Vi er spændte på at se, hvad konsekvenserne af gårsdagens hændelser vil være nu i forhold til sommereksaminerne. Jeg vil da være noget utryg ved, at man sætter eleverne i gang med prøverne uden at have testet systemet med en større population«, siger Jesper Dahlmann.

Det er uklart, hvor mange af landets elever, der frivilligt testede Den Digitale Prøvevagt torsdag. Til sommer er det et krav, at de henter systemet.