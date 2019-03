Stadig færre er på kontanthjælpsydelser

Den flere år lange tendens til, at antallet af modtagere af offentlige ydelser som kontanthjælp falder, fortsatte i december.

Det viser nye tal fra Danmarks Statistik, der er offentliggjort tirsdag.

»I løbet af de seneste tre år har tendensen været faldende med et gennemsnitligt fald på knap 1200 modtagere per måned«, skriver Danmarks Statistik.

I december modtog 129.000 personer kontanthjælpsydelser i Danmark. Det var et marginalt fald på 1000 fra november. Siden 2015 er tallet faldet fra omkring 175.000.

Tallet omfatter dog ikke blot kontanthjælpsmodtagere, da det også dækker over løntilskud, revalidering, integrationsydelser med mere.

Skeler man udelukkende til kontanthjælp, faldt antallet af modtagere med 0,6 procent i december til 72.900 personer. Og kigger man på ydelser til personer, der er vurderet jobparate, er tallet endnu lavere.

»Fra november til december faldt antallet af jobparate ydelsesmodtagere med 700, svarende til 2,5 procent, til 29.700«.

»I løbet af det seneste år er antallet af jobparate ydelsesmodtagere faldet med 7200, svarende til et fald på 19,7 procent. Jobparate er her opgjort inklusive de åbenlyst uddannelsesparate«, skriver Danmarks Statistik.

Flere ikkevestlige indvandrere er kommet i arbejde

Også antallet af personer, der modtager integrationsydelse, er dykket og lå på 15.300 i december. På et år er det tal faldet med 25,6 procent.

»Opsvinget har simpelthen åbnet døre for personer, som normalt har en svag tilknytning til arbejdsmarkedet«.

»Særligt er der grund til at glæde sig over, at flere ikkevestlige indvandrere er kommet i arbejde«, skriver cheføkonom i Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Erik Bjørsted i en kommentar.

Der er da også pæn fremgang i antallet af ledige stillinger. Ifølge Danmarks Statistik steg antallet til 36.700 ledige job i den private sektor i slutningen af 2018. Tallet har været stigende siden 2011, hvor det lå lige over 15.000.

»Selv om antallet af ledige stillinger er steget, er niveauet fortsat stabilt i forhold til antal ledige og besatte stillinger«.

»Det er vigtigt, da det indikerer, at virksomhederne fortsat er effektive til at få besat de ledige stillinger. Der er altså ikke noget i dagens tal, der tyder på, at virksomhederne har fået sværere ved at rekruttere den ønskede arbejdskraft«, skriver cheføkonom i Nykredit Tore Stramer i en kommentar.

ritzau