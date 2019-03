Toppolitiker i Venstre fik hemmelig donation på 100.000 kr.

Selv om loven siger, at partier og politikere skal offentliggøre identiteten på donorer, som giver mere end 20.000 kroner, så forbliver det hemmeligt, hvilken selskabsejer der ved seneste valgkamp donerede 100.000 kroner til Venstres politiske ordfører, Britt Bager.

Det skyldes, at pengene kom fra 5 forskellige virksomheder, som var ejet af den samme person, fordelt på donationer på præcis 20.000 kroner. Det fremgår af et brev fra Venstre til Region Midtjylland, som Politiken har fået aktindsigt i.

»I en enkelt kreds – Venstres Favrskov-kreds – har Venstre tilsyneladende fra én person modtaget fem indbetalinger på 20.000 kroner i løbet af et år. Kredsens daværende folketingskandidat (Britt Bager, red.) har oplyst, at indbetalingerne vedrører fem forskellige virksomheder«, skriver formanden for Venstre i Region Midtjylland, Jens Nicolai Vejlgaard.

Og da loven ikke adresserer eller udelukker en sådan konstruktion, er det ikke ulovligt at holde virksomhedsejerens identitet hemmelig. Men selv om Venstre ikke er forpligtet til at oplyse navnet på Bagers donor, så er den manglende indberetning i strid med lovens ånd og formål, mener juraprofessor Jørgen Albæk Jensen fra Aarhus Universitet:

»Det er et forsøg på at slippe uden om reglerne og undgå at komme i offentlighedens søgelys. Ellers kunne donoren lige så godt have givet 100.000 kroner som enkeltperson. Det er ikke decideret ulovligt, men i strid med lovens ånd«.

Juraprofessoren mener, at der således er tale om et egentligt »hul i loven«.

»Det er lovgivernes opgave at sørge for, at reglerne er lavet sådan, at det ikke er muligt at gøre det. Det har man ikke valgt at gøre i forbindelse med den seneste revision af loven«, siger han.

Moralsk kritisabelt

Pengene blev givet i forbindelse med det seneste valg, hvor Britt Bager kæmpede for at blive valgt til Folketinget for første gang. Selv ønsker hun ikke at udtale sig om sagen, men det vil formanden for kredsbestyrelsen i Favrskov, Gunnar Vinge Hansen, gerne. Han fortæller, at pengene blev tilvejebragt gennem kontakter, som Bager selv havde.

»Vi gjorde alt, hvad vi kunne, for at skaffe penge til valgkampen. Sådan er betingelserne. Det gjorde hun også, og det var kontakter, hun havde«, siger han.

Han fortæller, at han som kredsformand stadig den dag i dag »ingen anelse« har om, hvem donoren er, og at det var noget, som han drøftede med Britt Bager, som senere har skiftet opstillingskreds.

»Jeg kan fortælle dig, at det var forskellige cvr-numre, men jeg kan ikke fortælle dig, hvem det er. For det var en debat, som vi havde med vores daværende folketingskandidat«, siger han.

Sagen om Britt Bagers hemmelige donor kommer efter Politikens afsløring mandag af, at Venstre er blevet idømt bødestraf for at have overtrådt partistøtteloven. Ifølge Midt- og Vestjyllands Politi afgav Venstre »urigtige eller mangelfulde oplysninger« om en række pengedonationer.

Tirsdag sagde statsminister Lars Løkke Rasmussen (V), at alle folketingskandidater i Venstre »har gjort præcis, som de skulle« i sagen om de ulovlige donationer.

»Så alt det der, man forsøger at køre op med, at der er nøglepersoner i Venstre, der lige sjakrer med det ... altså folketingskredsene har gjort præcis, som de skulle«, sagde statsministeren, der ikke har villet kommentere den aktuelle sag.

Selv om donationen til Britt Bager er lovlig, er den »moralsk kritisabel«, mener formanden for Transparency International Danmark, Natascha Linn Felix: »Den lovgivning, der er på området, er udtryk for en lukkethedskultur. Den her sag er et tydeligt eksempel på, at man skjuler, hvem der støtter partierne økonomisk uden formelt at bryde loven. Det er præcis derfor, at hullet i loven bør lukkes«.

Venstres partisekretær, Claus Richter, er ikke vendt tilbage på vores henvendelser.