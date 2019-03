Sydjyllands Politi sigter dreng for deling af drabsvideo Endnu en person er torsdag blevet sigtet for at dele en video af et kvindedrab. Han har erkendt delingen.

En dansk og en norsk kvinde blev i december dræbt under en vandretur i Atlasbjergene i Marokko. Torsdag er en 16-årig dreng blevet sigtet for at have delt en brutal video, der viser en af kvinderne blive dræbt. Det bekræfter Syd- og Sønderjyllands Politi. »Vi opfordrer i meget kraftige vendinger til, at man sletter videoen, hvis man er i besiddelse af den. Lad være med at vise videoklippet eller dele det. Der er tale om stærkt krænkende indhold«, siger vicepolitiinspektør Christian Østergård fra politikredsens forebyggelsesenhed i en pressemeddelelse. Den 16-årige er den eneste i Syd- og Sønderjylland, som endnu er sigtet for delingen, men han er langtfra den eneste i landet, som har trodset politiets advarsler i sagen. I sidste uge blev 14 personer sigtet for at dele drabsvideoen. Videoen skulle drengen have delt til de øvrige elever i sin klasse på Rørkjær Skole Urban i Esbjerg via beskedtjenesten Messenger. Politiet modtog en anmeldelse om forholdet onsdag, og siden da har det efterforsket sagen. Blandt andet har det indsamlet en række tekniske beviser. Drengen har over for politiet erkendt, at han har delt videoen. 24-årige Louisa Vesterager Jespersen voksede op i Ikast, men hun studerede til daglig friluftsliv på Universitetet i Sørøst-Norge i Bø i Telemark. Sammen med sin veninde og studiekammerat, 28-årige Maren Ueland fra Bryne i Rogaland, rejste hun på vandreferie til Marokko. De blev dræbt i et populært turistområde i nærheden af landsbyen Imlil i Atlasbjergene, og en video af den brutale hændelse har efterfølgende floreret på sociale medier. Delingerne fortsatte, selv om blandt andre politiet udtrykkeligt opfordrede borgere til ikke at se den. De syv skoleledere i Esbjerg er ifølge Jydske Vestkysten blevet gjort opmærksomme på problemet. I sidste uge blev 14 sigtet. Seks af dem var 13-18 år, tre var 22-36 år, mens fem var 45-69 år. ritzau